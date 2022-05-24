挨跌天線得得B｜孩子犯錯也是教育好機會　教懂一事比責罵更重要

如果懲罰只會讓小孩在做錯事時極力掩飾，造成教育的反效果，那父母或其他管教小孩的人，可以用甚麼方法，才能有效教導小孩做人的道理呢？其實小孩都會默默模仿父母的一舉一動，因此以身作則，小孩就會依樣學樣，以下就是幫助大人扮演好模範的要點。

文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



父母大吼小孩大哭

如果小孩不小心把花瓶打破、牛奶打翻，父母咆哮怒吼的嚴厲對待，只會讓自己在小孩腦中留下很差的印象，而且小孩會學父母亂發脾氣，不但以後犯錯遭到指責時，會予以哭鬧回應，面對別人犯的錯，也容易暴怒發飆。因此父母應學習不讓情緒失控，簡單把事情處理好，就可以避免親子關係產生裂痕，和小孩日後的人格問題。

父母需給予也需接受道歉

父母自己犯錯時，如果能誠懇道歉，並提出務實的改善作法，小孩就會知道以後要是自己犯了錯，要怎麼應對。如果小孩犯錯後，有用誠懇的態度道歉，父母也應該要原諒他們，給他們改過的機會。這樣以後若別人不小心犯錯，小孩也會給別人一樣的機會，成為一個寬容的人。

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培養對事同理心而不增加怨懟

小孩總有不小心忘記做家事的時候，例如幫忙餵貓。如果父母因為小孩的不小心而懲罰他們，小孩可能會對導致懲罰的事物，如貓咪，產生怨懟。與其這樣，父母不如用理性和緩的口氣，解釋貓咪會因為沒有吃東西而挨餓，讓小孩了解貓咪跟自己一樣，都是需要用吃飯的。諸如此類的作法較能激發小孩的愛心，使他們對身邊的事物更有愛。

不必有求必應但要有理

父母的工作是協助小孩解決問題，當小孩遇到困難時，會跟大人一樣，需要有人傾聽他們的心聲。聽小孩講述煩惱時，父母態度要認真、用心，讓他們知道即使生活充處處不如意，家裡還是有人支持他們，這樣以後小孩再遇到挫折時，就能較快恢復信心，重新面對挑戰。如果父母無法回應小孩的求助，拒絕幫忙時也要展現同理心，讓他們知道雖然無法滿足他們需求，但家人對他們的想法仍是理解的。

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學習從孩子的角度看事情

父母長大成人後，可能早已忘了當小孩的感覺，但如果能重新學習從小孩的角度看事情，盡量了解他們的想法，小孩也會比較懂得從大人的角度看事情。這種設身處地，互相為對方着想的作法，不但能讓親子雙方更加了解彼此，也會讓小孩日後成為一個有同理心的人。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小孩如鏡～父母學道歉傾聽教小孩做人】