2022最受歡迎bb英文名 即睇BB男女英文名TOP 10

外國網站 BabyCenter 每年都會公佈最受歡迎男女BB英文名，如果你正為BB英文名煩惱，也可以參考以下排名！現整理2022最受歡迎男BB英文名Top 10，有些英文名意義深遠，亦暗藏父母祝福的寓意，名字各具特色。



2022年10大最受歡迎的男仔英文名

1. Noah

挪亞方舟故事中的「Noah」，有著和平、安息、休息的意思。

2. Liam

意思為堅定、保護。

3. Oliver

來自拉丁語「olivarus」，意思是橄欖樹、有活力、天性善良。

4. Elijah

來自希伯來語，意思是「我的名字叫耶和華」、「耶和華就是上帝」。

5. Lucas

這名字同樣與聖經相關，意思是可愛、友善、厚道、老實。

6. Mateo

意思為平滑、安靜、古典。

7. Levi

意思為喜歡自由和旅遊，一直在追尋目標。

8. Asher

意思為幸運、好運。

9. Ethan

意思為強大、強壯、堅定。

10. Leo

意思為強壯、友善、喜歡挑戰。

2022年10大最受歡迎的女仔英文名

1. Olivia

拉丁語中橄欖樹，意思亦包含和平者。

2. Emma

意思為普遍的、宇宙、有教養的、文靜的。名字令人想起《哈利波特》電影中飾演妙麗演員的艾瑪華森，既漂亮亦擁有高學歷和智慧。

3. Amelia

起源自德國，意思有勤勉、勤奮、優雅而古典、永恆。

4. Ava

意思為生命、理性、智慧。

5. Sophia

源自於希臘，意思為智慧、明智。

6. Isabella

意思為上帝的誓言、清晰、優雅。

7. Luna

在拉丁語中指的是Moon，即月亮的意思，同樣也有漂亮、有創造力、甜美。

8. Mia

在西班牙語、義大利文中代表「我的」意思，也代表親愛的，另一重意思為思维敏捷的、嬌小、好動。

9. Charlotte

起源於法國，意思為自由人、嬌小、可愛、開朗。

10. Evelyn

源於法語，當中意思甚多，充滿對孩子的祝福，意思為有趣、樂觀、美麗、果斷、愉快、積極。

資料來源：Baby Center

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