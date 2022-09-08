兒童專注力不足 4 大表現 專家推介3大居家遊戲訓練！

集中注意力是甚麼呢？「將焦點放在一個特定目標的能力」也是最基礎的注意力，例如看見遠處閃爍燈光時目光被吸引、被老師點名時舉手應答、聞到臭味時尋找味道來源，這些都跟集中性注意力有關！



集中性注意力（Focused Attention）將焦點放在一個特定目標的能力。即是說，最基礎的注意力，接受環境訊息，如看/聽/聞/嘗/摸到某個東西，並做出反應，另外就是投入一項活動或任務的先備條件。

集中性注意力問題表現



1. 對外界刺激不以為意

2. 反應遲鈍

3. 時常分心，難專注於單一活動

4. 情緒較敏感、容易躁動

3大集中性注意力居家遊戲



1. 收書包大作戰

適合年紀：3至6歲

準備材料：書包、上學用品（如彩色筆、聯絡簿）



遊戲玩法：

1. 與孩子一起列出需收進書包的物品清單

2. 發出尋找指定物品任務

3. 由孩子自行從家中各處尋找對應物品，並收入書包

4. 一同檢查是否將清單物品上的物品全數找尋完畢

2. 瘋狂對對碰

適合年紀：3至8歲

準備材料：兩件為之一組的任何物品（如圖卡、玩偶、貼紙、積木）



遊戲玩法：

1. 將物品散亂排列

2. 持出兩件為之一組的物品

3. 增加物品組數來增加難度

4. 可用限時賽、PK戰、記憶賽等規則變換不同玩法

3. 1 2 3 木頭人

適合年紀：5至8歲

準備材料：適合動態活動的空曠空間



遊戲玩法：

1. 家長當魔王負責抓孩子失誤，孩子目標從A點移動到B點

2. 家長轉頭喊「1,2,3」時，孩子從A點向B點移動

3. 當家長回頭喊「木頭人」時，孩子需立即停止當下動作，若有移動則會被魔王抓走

4. 除「木頭人」指令外，可增加鋼鐵人、蜘蛛人、睡美人等，並需根據指令做指定動作

集中性注意力訓練策略



1. 環境簡化

- 減少無關卡活動的其他刺激（如關掉碗視、清空桌面）

2. 循序漸進，正向鼓勵

- 同合適方式引導，逐步調整目標（如指令明確、完成指定任務給予增強難度）

3. 降低3D使用頻率

- 3C聲光刺激強烈，會導致孩子無心留意生活中刺激相對較少的情境



《本文獲outstanding.ot授權轉載》



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