考試溫習│中醫提醒專注力不足忌吃食物　推介1款湯水4穴位紓緩

一踏入考試月，家長要忙於為子女溫習，而在溫習過程中，最常聽到的問題必然是家長說小朋友不專心、心散、難集中。隨著社會對專注力不足/過度活躍症(ADHD)的認識增加，原來每逢臨近中小學的考試季節，對ADHD的求診個案也有上升的趨勢。註冊中醫師張柏和表示專注力不足屬肝腎陰虛一種分型，他建議配合飲食、穴位及湯水，可有效紓緩症狀。



有數據顯顯示香港平均每16位學童就有一位患有ADHD，註冊中醫師張柏和表示，小朋友專注力不足，現代科學認為是與遺傳及大腦神經系統有關，而中醫角度這是與先天腦部發育有關，「中醫會將佢歸納為髓海不足的範疇，是一種肝腎陰虛一種分型。」

熱底兒童較多動

「對於體質熱的小朋友，包括中醫所講心火盛、肝火盛這類小朋友，就會產生多動、不安寧的症狀。大概到5、6歲左右，就更容易發現這些症狀出現，通常家長或老師會發現小朋友上課、溫習不專心、較難跟到老師指示完成功課、經常忘記攜帶功課、書本，甚至遺失文具等。」張醫師說。

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忌吃食物

張醫師首先建議小朋友要戒吃以下食物，他說:「戒口方面，主要戒香辣、辛、熱食物，例如味精重、香料多、BBQ、打邊爐、Pizza、薯條、西式快餐都不太適合。」

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補藥慎吃

同時，他亦建議家長要慎選中藥，切勿胡亂選購補藥，特別以下幾種。「一般補益類的中藥都不應服用，例如人蔘、黨參、北芪、巴戟、杜仲、冬蟲草、鹿茸、鹿尾巴，全部都不應作為治療性服用，食用前必須諮詢中醫意見。」

張醫師建議家長要多鼓勵小朋友保持飲食均衡，他說：「不是要問多吃什麼會好，相反是要保持正確飲食習慣，生果、蔬菜、肉類都要適量；對於偏食的小朋友，因為營養不足，引致精神狀態不佳，有機會令到問題更加嚴重，所以要注意進食習慣，保持正常飯餐。如果有小朋友偏食習慣，中醫是有辦法適當調理去改善脾胃，胃口好自然營養好，精神自然會好，各種不理想的症狀也會有所改善，得以紓緩。」

穴位按摩及湯水推介

張醫師建議家長可用穴位按摩幫助小朋友，他說:「有幾個穴位可以幫小朋友，嘗試按額 『百會』、『印堂』、『內關』及『神門』，用輕柔適中力度按壓30秒到1分鐘，對小朋友都有舒緩作用效果。」

另外，他介紹一款湯水有助保肝腎，益氣血功效，「對於髓海不足、肝腎不足、專注力不足的小朋友來說，這個湯水亦有些調理作用，但注意脾胃不佳者就不要服用，可先諮詢中醫師意見。」

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有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢，以上資料只供參考。

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