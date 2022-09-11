4個特徵代表小朋友持續注意力出問題 推介3大居家遊戲刺激專注度

持續注意力是甚麼呢？「維持一段時間專注投入在任務當中的能力」隨著年齡的增長，我們人可以維持專注力的時間越長。若孩子有以下狀況，都是跟持續注意力有關，包括：常常無法完成一項活動、活動/遊戲轉換速度很快、只完成指令的一部份、規劃活動有困難。



持續注意力發展



2 歲： 4至6分鐘

4 歲： 8至12分鐘

6 歲： 12至18分鐘

8 歲： 16至24分鐘

持續性注意力居家遊戲



設計原則：持續將注意力放在同一個刺激上

A. 幫忙備菜適合年紀：4 至 6 歲



準備材料：當日要煮的食物，如：四季豆



活動玩法：家長當日要煮的餐點，在備菜時邀請孩子一起參與。如：請孩子協助將四季豆邊緣的纖維撕除。當孩子在進行備菜時，不只維持 10 至 15分鐘的專注力，也培養協助家務的習慣。

B. 親子共讀

適合年紀：６ 至 ８ 歲



準備材料：故事書



活動玩法：這時期的孩子正在學習認字，家長在閱讀時，同時可以帶領孩子認識注音或文字。當同一本故事年重複講過幾次後，可以改由換孩子來講故事，不只訓練持續專注力，也讓孩子發揮想像力。

C. 拼拼圖

適合年紀：8 至 12 歲



準備材料：200 ~ 500片拼圖



活動玩法：拼圖是個需要大量專注力的遊戲，同時孩子需要從部分的圖案持出相對應的位置、拼成完整的圖形。這時間也是家人相互聊天、促進彼此關係的好時機。不妨找一幅孩子喜歡的圖案，一起假日來拼拼圖。

孩子玩的好像跟我不一樣



可能狀況：孩子三分鐘熱度，玩具沒三兩下就想玩別的。

家長可以這樣做：注意環境是否太吵雜，身邊玩具是否太眼花撩亂，導致孩子無法專注在當下的任務上。建議家長讓孩子養成一次玩一種玩具的習慣，若要玩下一種，要先收好歸位，避免孩子無法專心在活動上。

《本文獲outstanding.ot授權轉載》



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