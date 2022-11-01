糖尿病父低血糖昏厥 八歲子冷靜叫救護車救父一命 父：驕傲一輩子

「告訴你的孩子怎麽樣叫救護車，因爲你不知道什麽時候會用到。」這是一名台灣父親經歷生死邊緣後的得著。該父親患有糖尿病，早前在網上分享自己因過控制血糖而出現昏厥。幸好，平常夫妻倆有教授八歲長子遇到突發情況需打電話叫救護車，父親是次獲長子機智營救，表示感恩還可繼續陪著孩子長大。



父親為糖尿病患者 因低血糖導致昏厥

有兩孩之父在討論區Dcard發文分享驚險經歷。該父親為糖尿病患者，指出糖尿病患者常受過度控制低血糖困擾，因會導致昏厥。

有天事主太太剛巧不在家，他卻出現低血糖症狀。當他回想當天恢復意識後，已看見多了四名救護人員在旁，一對子女則在另一房間默默觀察自己的情況。

事主在家因低血糖暈倒後，獲8歲兒子冷靜營救。（圖/ photoAC）

八歲兒子冷靜打電話叫救護車 父親慶幸兒子學以致用

當事主情況好轉，可逐漸進行對話後，救護人員告訴他原來是八歲兒子打電話叫救護車，更稱讚他是英雄。原來事主太太平常偶爾提醒兒子如何觀察父親出現異樣，以及何時需要打電話叫救護車。事主驚訝在這天，此提醒起了實際作用。長子後來複述當時情況，表示父親暈倒時，妹妹表現驚慌，尖叫聲不停，自己打電話叫救護車時，更安撫妹妹保持鎮定。

救護人員離開後，事主緊抱一對子女，「感謝他們的冷靜和幫助，讓他們的父親還可以繼續陪著他們長大。」

（來源：Dcard）

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