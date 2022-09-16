糖尿病｜點解飯前飯後血糖波動超大？研究：吃飽後散步能降血糖

往往晚餐時間河堤、公園有不少散步的民眾，許多都是飯後走路消化一下。別小看簡單散步的動作，最新期刊指出，有飯後散步的人比起久坐的民眾，胰島素及血糖波動都更加穩定。新陳代謝科醫師也坦言：「吃飯要定時、定量，多選擇低GI食物外，同時搭配適度運動，都是穩定血糖的重要原則。」



血糖波動很無感！需飯前、飯後自我監測

血糖控制對於糖友們極為重要，與未來預後、併發症機率、身體保護能力有極大關係，台灣桃園長庚醫院新陳代謝科林嘉鴻主治醫師坦言：「 若病友沒監測血糖變化，他們對血糖的升高、下降確實是很無感的！」

哪些食物可以穩定血糖？（按圖了解 👇👇👇）

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其實做好血糖控制工作不單單只有糖尿病友，一般民眾也要對血糖有所認識，因為血糖的快速飆升和快速下降會增加患糖尿病和心臟病的風險，特別是「糖尿病前期的患者」有機會藉由生活型態調整，血糖是有機會回到正常值的。

到底該如何知道血糖的狀況，林嘉鴻說：「主要是需要配對試驗血糖，飯前跟飯後兩個小時做比對，依據每天不同餐的比對，可以了解血糖波動的狀況，有沒有快速上升、快速下降。」如此嚴密的監測主要是針對已經確診的糖尿病患。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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為什麼飯前、飯後血糖波動超大？

正常人血糖波動不會那麼大，理論應該飯前與飯後控制在30 mg/dl，針對糖尿病友飯則是控制在60 mg/dl以內為佳，往往當飯前、飯後血糖差距過大，極有可能是當餐醣量過多、飲食不均衡，可能需要再次審視一下自己的飲食菜單，愈早將血糖穩定控制愈能控制相關併發症。

民眾別把穩定控制血糖想太複雜，林嘉鴻坦言：「只要吃飯要定時、定量，同時搭配適度的運動，並且選擇低GI的食物幫助血糖的波動，如果已經確診糖尿病醫師有開藥的話也一定規律服藥。」

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吃飽散步2-5分鐘也對降血糖有幫助

先前《運動醫學》期刊發表一項研究，其實吃飽後散步的2-5分鐘，也對於降血糖有所幫助。該項研究主要是分析過去的研究資料，比較了坐著、站著、間單步行對身體胰島素和血糖水平影響，發現一天當中哪怕只是站起來多活動、散步，其實對穩定血糖都是有益處的。

研究也特別提到，因為血糖會在進食後60-90分鐘內飆升，想要藉由散步穩定血糖，在吃飽後就可以開始進行。有些本身還沒有運動習慣的糖尿病友，不妨先從三餐飯後簡單的散步、甚至站起來活動一下，對於飯後降低血糖都是有幫助。

林嘉鴻也提到：「藉由上述方式調整之後，我們會觀察一週到兩週，血糖雖然然後不會馬上改變，仍建議患者每天找至少一餐做飯前、飯後配對的血糖監測。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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