台女父母離異由嫲嫲湊大 嫲嫲意外去世後煮嫲嫲拿手菜式懷念味道

撰文：小山
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與親人感情深厚，就連吃到某種食物也會勾起彼此深刻回憶。一名台灣女生早前在網上分享嫲嫲因意外去世，她久未釋懷而嘗試烹調幾道嫲嫲生前拿手菜式，以懷念從小悉心照顧她的嫲嫲。

該名台灣女生早前在討論區Dcard分享自己的家庭故事。她從小學開始因原生父母離異，父母各散東西組織家庭。事主慶幸自己獲嫲嫲悉心照料，「讓我不像一隻棄貓，就這樣被胡亂地丟在孤單黑暗的街角」。事主非常孝順，為報答嫲嫲寵愛有加、含辛茹苦地照顧自己，她立志考上大學，好讓嫲嫲享受更舒適的生活。

事主因父母離異，從小由嫲嫲照顧。（圖/ photoAC）

孫女考進心儀大學盼報答嫲嫲

天意弄人，正當孫女如願以償考進心儀大學，滿懷鬥志向前努力之際，嫲嫲卻發生交通意外去世。孫女懷著悲慟情緒開展大學生活，前陣子遇上長假期，眼見不少同學回家休假，自己赫然發現好像失去了「家」。

由於太想念去世的嫲嫲，孫女連晚上睡覺也不禁傷心落淚，卻在夢中朦朧看見嫲嫲的臉龐。她夢回熟悉的家，「阿嬤站在遠遠的地方看著我笑，一樣帶著那份寵溺眼神」。本來心如刀割的孫女，看見嫲嫲後重新獲得力量，感覺嫲嫲一直在守護自己。

孫女遇到煩心事 嫲嫲樂觀安慰「吃飽了事情就解決了」

孫女想起自己以往遇上心事時，嫲嫲總以樂觀態度面對「吃飽了事情就解決了」。爲了不讓天上的嫲嫲擔心自己，孫女決定嘗試烹調幾道嫲嫲以前的拿手菜式：醬油煎蛋、辣味麵線煎和熱炒空心菜 。這些菜式聽似平平無奇，對孫女而言卻猶如踏上充滿暖意的回憶之旅。

煮過嫲嫲的拿手菜式後，孫女才體會到原來食物也可以勾起一段段故事和回憶，遂感性表達對嫲嫲的思念、感謝和愛，「我們的愛不會消失，我會永遠記得你。帶著滿滿的感謝與思念，我們都要好好的哦！」

夢到嫲嫲後，孫女決定拿起鍋具，嘗試煮出幾道嫲嫲以前常煮的菜式。（圖/ Dcard）

不少網民看畢事主的分享後，也紛紛表達對嫲嫲的思念和愛。「希望她有空可以到我夢裏走走」、「我也好想阿嬤....... 雖然她還在 但她已經認不得我了」。另有網民安慰事主，「阿嬤不是離開妳了，她是先去為妳編織下一輩子幸福的家」，也有網民寄語大家好好珍惜跟家人的相處時光，不要待失去了才後悔。

來源：Dcard

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