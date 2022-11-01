彥彥貪玩直向Coffee噴刷牙水被訓話　網民留言爆孩子百厭搞笑事跡

很多小朋友都很貪玩，未必懂得拿捏分寸，開玩笑開過火也不自知。早前林芊妤（Coffee）發文分享兒子彥彥的百厭行為，指當刻非常憤怒更狠狠地向他訓話，同時也詢問其他家長是否有相似經歷。不少媽媽都留言爆孩子的百厭事跡，以下精選了8大受歡迎留言。



仔仔貪玩噴刷牙水被訓話

Coffee發文講述仔仔的百厭行為。她指早上化完妝準備出門時，彥彥剛好起床，她打算陪兒子刷完牙才出門，怎料彥彥一時貪玩，將口中的髒水噴到她的臉上，更高興大笑，沒意識到自己的行為有問題。

Coffee指當刻非常憤怒，內心的沸騰指數直升。她表示彥彥未曾這樣做過，她當時狠狠向他訓話後，便進房整理儀容並冷靜下來，不斷回想兒子乖巧的時刻才澆熄怒火。她發文後也詢問其他家長是否有相似經歷。

網民留言爆孩子百厭事跡

不少人都留言分享自己小朋友的百厭事跡，令人哭笑不得，不得不佩服小朋友無畏無懼的一面。以下是其中8個最受歡迎的留言，可能各位家長也有同樣經歷：

1. 話說有次去日本旅行，我逗住個3歲仔去poopoo，佢忽然手痕撳側邊洗patpat 個掣，條水柱直射我塊面！

2. 佢排除萬難搬凳又剩，上到我化妝枱開櫃，拎左支粉底液扭蓋周圍倒，仲要上床。視龍床如命的我……

3. 將所有新唇膏開晒周屋畫；擔櫈爬上雪櫃打爛晒啲蛋，要成個雪櫃抹；徒手喺地氈毯上面捏爛晒啲芝士玩；扭計特登瀨尿然後喺地下旋轉玩尿；咬幾啖雪糕月餅 / 融晒啲雪條擺返落去再凍過；每餐飯都掟晒啲餸落地下；揼玩具落街；整爛無數電器及家品，不能盡錄……

4. 去迪士尼食雪條滴到成身都係然後攬住我嚟錫。

5. 個仔成日專登唱反調激我，有次佢見到老公嬲親我話：「你唔可以蝦媽媽架！」內心歡喜感動之際，佢接住話：「媽媽只可以比我蝦！」

6. 係廁所扮去poo poo 發出聲音。其實便秘一個禮拜，驚我逼佢食菜。

7. 有一日婆婆嚟湊孫，突然間孫仔（4歲）送咗粒黑色嘢畀婆婆睇…婆婆一睇一聞，屎嚟嘅！！！呀仔掛住玩瀨咗粒屎、跌咗落地，用手送畀婆婆。

8. 個口食緊嘢時打乞嚏，之後噴晒落啲餸度。

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