媽媽癲癇症發作險溺斃男童英勇救母 10歲子曾兩度救母逃離死亡

十歲男童兩度從鬼門關前救回母親，母親感謝兒子迅速救援，更說兒子的成熟和本能反應，令她十分驕傲！本月５日，一名美國女婦人在家中游泳，突然癲癇發作幾乎溺斃，幸得兒子立即飛撲拯救，她才拾回性命。而在一年前，母親接受脊椎手術後遇上吞嚥問題，也是幾乎噎到，幸得兒子立即為她急救和致電急救專線才能解困。



在美國奧克拉荷馬州，一名女婦人（Lori Keeney）在家中游泳時，突然癲癇發作，她的10歲兒子（Gavin Keeney）警覺狀況有異，便立即跳入泳池救援。他將媽媽拖到泳池邊緣的樓梯處，並設法讓她的下巴露出水面，使她能夠呼吸。雖然他沒有力氣統媽媽拖出泳池，幸得外公及時趕來救援，媽媽才免於一死。

而媽媽卻將這驚險畫面上傳到社交平台，並註明「今天早上，我最糟糕的噩夢之一發生了」，好讓大家看看兒子如何拯救她的性命。

Lori 獲救時嘴巴張開，上肢僵硬捲曲在胸前，雙腿筆直失控地擺動。而在救援過程中，家中寵物狗也一直緊張地吠叫，外公聽到後就趕來查看，就順利完成救援。媽媽補充說，兒子縱使力量不足，但仍緊一直緊緊地攬緊媽媽，她對兒子行為非常感動。

婦人指出這不是兒子第一次救了她的性命

她指出，早於2021年吃東西時噎到，當時也是幸得兒子立即施救，她才撿回一命。源於接受脊椎手術後，她不太能夠如常吞嚥，而某次進食時噎到，兒子見狀立即施以哈姆立克急救法急救。

他當下立即發現力道不足，便立刻冷靜地撥打急救專線求助，使救護人員能夠迅速抵達救援。母親更表示，因為她的健康已經令兒子吃了不少苦頭，但兒子總是能夠救助她、保護她，成熟及冷靜應對一切，這也讓她驕傲不已。

別看小家居意外 隨時引發嚴重意外



根據2015年《香港加強預防非故意損傷的行動計劃書》的建議，衞生署檢視死因裁判法庭於2012至16年期間登記的193宗被列為「意外淹死」的個案紀錄，以了解遇溺死亡個案的人口特徵和風險因素，以便制訂適當的預防措施。

研究顯示，個案涉及142男51女，年齡介乎5至90歲，中位數為57歲。當中，約一半的遇溺個案因游泳（46.1%）及浮潛和潛水（5.2%）所導致。值得注意的是，研究指出進行某些活動的遇溺風險可能被忽視，包括失足跌入水中（21.8%）、水上／陸地垂釣（7.3%）和家居活動（如洗澡和洗衣服）（6.7%）。

此外，研究發現遇溺死者的風險行為包括：

在惡劣天氣下進行水上活動；

單獨進行水上活動；

在沒有救生員的情況下游泳；

在進行水上活動前飲酒；及

在進行水上活動前服食毒品。

就有關結果，《報告》向公眾人士及參與水上活動人士建議合共15項措施，以保障其個人、家人和同行者的安全，預防遇溺個案的出現。

公眾人士應採取以下措施：

提升水上安全相關知識及技能，包括：

1. 學習游泳；及

2. 學習為拯救遇溺人士的心肺復蘇法，它有別於處理其他類型心跳停頓的心肺復蘇法。

預防家中遇溺，包括：

3. 了解家中隱藏的危機，造成家居遇溺的危機可能難以察覺，即使一桶水也能令人溺斃，小心留意家中潛在風險；

4. 應保持警惕，留意家中較易跌倒或暈倒的成員，其跌倒或暈倒狀況可造成遇溺；及

5. 在家中看管或照顧家庭成員（特別是兒童、長者及需要特別照料的家庭成員）。

參與水上活動人士應採取以下措施：

作好準備，包括：

6. 了解個人能力，掌握該活動所需技能並使用適當裝備；

7. 如有健康問題，應先諮詢醫生意見，了解自己身體狀況是否適合參與該活動；

8. 避免飲酒；

9. 切勿服食毒品；及

10. 結伴同行。

了解環境，包括：

11. 在惡劣天氣下，特別是當香港天文台發出對水上活動安全有影響的天氣警告（包括颱風、雷暴、暴雨、強烈季候風及水浸警告）時，避免進行水上活動；

12. 了解進行水上活動的環境和設施，以及活動的存在風險；

13. 在有救生員當值時進行水上活動；及

14. 在計劃需經過河流或溪澗之水上活動或遠足時，瀏覽香港天文台網站，以了解相關信息。

照顧同行者



15. 看管兒童，陪伴長者。

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