今個聖誕，東薈城名店倉將與世界知名糖果品牌Chupa Chups珍寶珠破天荒創意聯乘，於2022年11月22日至2023年1月2日期間攜手打造 「FUNtastic World」主題活動，讓大小朋友親身體驗珍寶珠製作過程，歡度甜蜜又好玩的歡樂聖誕！場內特設6個色彩繽紛、潮人打卡必到的珍寶珠互動裝置，包括二樓天橋的5米高「珍寶繽FUN熱氣球」、二樓中庭廣場「滿FUN棒棒學堂」內的6米高沉浸式「滿FUN棒棒禮堂」、甜香滿溢的「棒棒糖製造機」、網紅必到的「奪目滿FUN包裝站」、小朋友至愛的「超巨型珍寶珠」，以及二樓鄰近cdf Beauty的「棒棒糖繽FUN牆」，全場散發著甜蜜歡樂氣氛，共享甜絲絲幸福感！顧客更可登入手機遊戲齊齊啟動Lolly 電子學生證，展開多個互動課堂任務，集齊電子珍寶珠蓋章即可換領限量版珍寶珠香薰座乙座。



場內更設有全港首間集海外產品「珍寶珠無限FUN快閃店」，發售近60款主題精品如護膚品、家品、文具精品及糖果等，當中更有商場獨家聯乘文具用品及精選泰國版貨品首度正式於香港發售，收藏價值極高！

而 CLUB CG會員於場內消費滿指定金額更可換領多款「東薈城名店倉x 珍寶珠」限定派對禮品如聖誕串串燈、軟綿綿地毯及閃炫唱K神器以及高達港幣700元指定商戶無消費門檻現金券，另更可憑1,000 會員積分換領「東薈城名店倉x珍寶珠」限量版手機支架！

👉🏻👉🏻文末有01親子送禮詳情👈🏻👈🏻

六大「滿FUN棒棒學堂」打卡區

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「滿FUN棒棒學堂」裝置詳情

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場、二樓天橋及二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)

日期：2022年11月22日至2023年1月2日

時間：每日早上10時至晚上10時

全港首間集海外產品珍寶珠快閃店登場

珍寶珠狂迷注意！全港首間集海外產品的「珍寶珠無限FUN快閃店」正式登陸東薈城名店倉，發售近60款主題精品，包括Pop Mart珍寶珠2022新版系列公仔，而場內有珍寶珠泰國版產品首度於香港發售，當中包括女生們至愛的身體噴霧、潤膚乳及洗澡用品等，以及聖誕送禮必備的家品如香水香包及香薰蠟燭等，為摯愛送上甜蜜驚喜！除了多款經典珍寶珠糖果外，更有一系列商場獨家發售的珍寶珠主題文具精品如文件夾及原子筆等，珍寶珠迷萬勿錯過！

「珍寶珠無限FUN快閃店」詳情：

地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)

日期：2022年11月22日至2023年1月2日

時間：每日中午12時至晚上9時

FUNtastic聖誕獎賞

01親子送禮：東薈城名店倉 x 珍寶珠《FUNtastic World》精品

只要跟隨以下方法，就有機會得到軟綿綿地毯一張及閃炫唱K神器一支（名額7個），讓小朋友與家人共渡開心聖誕。

參加方法：

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

👉🏻送禮帖文連結👈🏻

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友

👉🏻👉🏻問題：小朋友最想用閃炫唱K神器唱哪一首歌呢？👈🏻👈🏻

活動日期：11月28至12月12日

最具創意的 7 位參加者可獲贈軟綿綿地毯一張及閃炫唱K神器一支。

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