女童堂上跌倒嘔吐送院後不治 家長質疑校方未及時通知致延誤救援

本月初，山西省一名5歲女童在幼稚園上美術課期間跌倒並嘔吐，送院後延至當晚不治離世。女童家長後來翻查學校閉路電視，質疑校方未有及時通知家人，導致錯失及時救治的機會。女童家長已向警方報案，由局方介入調查。



據内媒報道，本月10日下午，一名5歲女童在山西省一所幼稚園上美術課，期間女童班主任致電女童家長，指其女兒出現嘔吐症狀，家長到校後馬上接女兒到醫院檢查。據網上圖片顯示，女童獲醫生診斷為腦出血、蛛網膜下腔出血、腦室積血，並懷疑為血管畸形動脈瘤。女童家長表示家族沒有類似疾病的遺傳病史，難以接受女兒就此離世。

家長翻查閉路電視 發現女兒嘔吐前約50分鐘已跌倒

女童家屬後來回看課室的閉路電視監控畫面，發現女兒在當天下午4時26分已跌倒，甚至難受得哭起來，「她轉來轉去，老師就不聞不問。」後來老師讓女童喝了點水，女童便出現嘔吐。母親表示校方在下午5時17分才致電通知，經翻查閉路電視後，認爲校方須還女兒一個公道。

校方表示遺憾痛心 望家長循法律程序處理

該幼稚園後來發佈通報解釋事發經過，指當天上課期間，女童拍了幾下頭後蹲在地上，老師以爲女童摔倒，有仔細觀察是否出現外傷。老師給女童喝水後出現嘔吐，於是清理嘔吐物後立刻通知家長，讓家長接走孩子前往看診。校方對事件表示遺憾和痛心，希望家長能循正常法律程序處理事件，校方也會積極配合，若相關單位判定幼稚園的責任，必不推搪。女童家長表示已經報案，事件也已由山西省介休市局方介入調查。

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