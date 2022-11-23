9歲日本女孩因單眼皮被指不好看 曾因外貌感委屈 決定雙眼皮手術

「貪靚」不分年紀，但猜不到一位9歲日本女孩也很重視外表，要求媽媽帶她到整形中心進行雙眼皮手術。YouTube 頻道VICE Asia訪問了一對母女，更節錄了女孩進行雙眼皮手術的片段。從影片可見，女孩嚎哭起來，喊聲令人心痛不已。但女孩表示沒有怪媽媽，反而感謝媽媽花了一筆金錢讓她變得更美，這時的她感到有自信、開心。



因單眼皮被指罵不好看，像盯著人一樣

9歲日本女孩Micchi 對單眼皮外表感到不滿，她更被指罵為不好看「看起來很惡」，因外表感到失落、焦慮，對已沒太大自信。

母親Rucchi 亦因沒有給予孩子雙眼皮外表而感到失落，眼見孩子不開心而更加內疚。母親表示她曾一位單眼皮女生，成長期間同樣受到很多委屈，所以非常暸解女兒的痛苦。

9歲女孩自動向媽媽說要做雙眼皮手術

當女兒提到想進行雙眼皮手術時，她沒有否定女兒，反而當下只有她能明白女兒的心意。源於媽媽以前也有單眼皮與羨慕妹妹，她的妹妹和媽媽都擁有雙眼皮大眼睛。她跟妹妹共同長大時，很多人只會讚妹妹可愛、漂亮，禮物或零食大多都是送給妹妹，但她卻沒有任何優待。



於是，她於18歲那年便進行了雙眼皮手術，覺得人生從此不一樣。



當女兒 Micchi 向媽媽想整容時，作為過來人的媽媽立刻同意並認為「長大後才整容，別人很容易知道，但如果小時候就動手術，別人就會認為你從小就是長這樣」。於是，她便陪伴女兒在９歲時進行雙眼皮手術，自此她就擁有深邃的雙眼皮及大眼睛了。

網民批評母親應糾正孩子思想「外貌並不等於一切」

媽媽 Rucchi 在Youtube上發佈了女兒做手術及康復過程，引起網民熱烈討論。從影片中可見，女孩在動手術過程中痛哭起來，哭聲都令人碎了。網民指媽媽正在虐待兒童，更認為作為母親，應制止及糾正女兒對美的價值觀，而不是投影自己的個人經歷，並推動孩子進行整容手術。網民認為年僅9歲的女孩，或許對美的價值觀有所扭曲，甚至心智未完成成熟，才認為美才會得到被愛。



及後，媽媽表示看到留言後一度自責，一度懷疑自己是否行為有誤，沒有作全面思考。當主持人問到女孩感受時，女孩表示沒有怪媽媽，反而認為媽媽給予一大筆金錢讓她變美是很開心的事，現時她對於自己外貌感到滿意。