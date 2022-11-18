婆媳｜奶奶慫恿離婚兼吞安眠藥逼新抱生仔　老公妥協遭網民狠斥

許多人婚前都與另一半的家人關係良好，但婚後卻因生育問題而引發衝突，導致婆媳糾紛。這時候另一半能否從中協調便變得十分重要。台灣網民於網上發文訴苦，指奶奶為了及早抱孫，竟然做出一連串小動作，更吞安眠藥以死相逼。丈夫因心疼媽媽而決定妥協，勸妻子生小孩，網民紛紛狠批丈夫與奶奶的做法，更勸事主離婚。



為抱孫向新抱施加壓力

事主於討論區「Dcard」發文，指丈夫是家中的獨生兒子，奶奶一直都渴望能抱孫。由婚前已不時打聽兩人甚麼時候要生子，更力勸事主快趁年輕身體力壯時「生一生」。但是事主不想太年輕就被孩子束縛住，而且事業也不夠穩定，所以一直只是敷衍奶奶。

事主結婚不久後，奶奶的行徑便越來越過火。起初奶奶把她視作女兒，會主動為她燉補品、煮她喜愛的菜式。但後來態度卻180度大轉變，一見到新抱就黑臉，見她下班回家休息，更會指桑罵槐碎碎念：「誰誰誰家的媳婦整天好吃懶做，什麼家事都不做，也生不出個小孩來讓自己忙一忙」。

生育問題最容易引發婆媳糾紛。（photoAC）

慫恿兒子離婚兼吞安眠藥

事主偷看對話紀錄後，發現奶奶慫恿丈夫找新對象並與事主離婚：「她説我太年輕、太有自己想法，生小孩也不願意，之後遇到什麼事我也不會乖乖聽話」。久而久之事主也不把她小動作當作一回事，奶奶也只好變本加厲。她除了向兒子訴苦，指自己孤單寂寞，希望有孫子陪伴她，更在家庭聚餐時，於親戚面前嚎啕大哭：「（她）哭到差點喘不過氣，哭到說她乾脆現在死一死比較痛快」，令一眾親戚連忙為她出頭。

奶奶更買了一罐安眠藥，打算當著事主和兒子的面吞藥。他們阻止奶奶後夫妻詳談了一晚，雖然事主認為奶奶只是在演戲，但丈夫為了阻止母親做傻事便打算妥協：「他說他很擔心他媽又會再做傻事，我們生個孩子給她一個交代，也算是讓我們之後的生活可以更安穩」。事主堅持不願退讓但又不想離婚，於是發文尋求網民的意見。

奶奶為了早日抱孫出盡絕招，令新抱煩惱不已。（photoAC）

網民狠批情緒勒索

網民紛紛留言狠批奶奶情緒勒索，勸事主不要屈服，勿因家庭壓力而生小孩，更有不少人批評丈夫是「雷隊友」，建議事主考慮離婚：「生孩子對女人來說真的超級不可以隨便對待跟馬虎的」、「以後遇到什麼育兒矛盾，或是觀念不同就開始表演，婆婆主演老公輔助」、「如果一段婚姻兩個人沒有共識，那真的走不下去」、「要是這次給婆婆情勒成功下去，這輩子也就這樣了」。

聆聽網民意見向丈夫下最後通碟

最後丈夫讀了文章後向妻子道歉，並坦訴心聲指作為獨生兒子一直很大壓力，希望能好好照顧媽媽。事主雖然心疼丈夫但仍堅持立場，她搬回娘家居住同時要丈夫與奶奶好好溝通，希望能讓奶奶理解事件的嚴重性，她更下了最後通碟：「如果真的她老人家還是無法接受，要馬就是我們直接搬出來，我沒辦法跟婆婆住一起，不然就是只能離婚了」。

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