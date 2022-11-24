為母則強｜孩子扭偈、扭瞓全可預測？8種第六感　當上媽媽才覺醒

或許會有人覺得媽媽總是神經兮兮，或是緊張過度，但其就是因為有這些警覺性，我們才能把小孩這樣安全又順利的養大啊～



當媽媽後，有好多潛力都被無止盡的育兒生活中逼出來，其中一個就是「第六感」。在長時間的默契培養下，小孩常常臉一皺、屁股一翹我們就知道他要做甚麼。以下狀況，媽媽遇過哪幾樣呢？

為母則強，以下的第六感絕對是別人（或許包括老公）怎也學不來的呢！（按圖了解）

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1. 小孩甚麼時候跌倒？

不管小孩正在學坐，還是在學走路，媽媽總是能看出小孩甚麼時候會跌倒，事先跨一大步做好接住小孩的準備。又或是正有人準備走經過自己孩子身邊，雖然可能還有幾步路的距離，但我們就是知道這位路人的行經動線、或是自己孩子搖搖晃晃走路的樣子，可能會互撞，以至於媽媽提早出聲提醒那位路人：「小心！」

2. 小孩甚麼時候肚子餓？

這個第六感就不限於要在小孩身邊了。有時候媽媽有事必須出門，小孩必須交由他人照顧一會，雖然他人可能信誓旦旦小孩肚子不會餓，剛剛才吃過，但只有媽媽隱約知道小孩的食量、還有剛剛吃多少。常有媽媽分享：「自己出門一趟會來，果然會看到擺在水槽裏的奶瓶。」或是掐準孩子肚子餓的時間回家，一進門果然就聽到孩子肚子餓的哭聲。

當然，親餵媽媽也有可能是靠自己漲奶的時間推算孩子有沒有肚子餓，算是小小的作弊吧～

3. 小孩甚麼時候大便？

有時候小孩只是皺個眉，大家就手忙腳亂的準備洗屁股、換尿布的東西，只有媽媽一人老神在在地說：「沒事啦！只是放屁而已！」而且，媽媽的鼻子還比任何人都靈，全部的人都沒聞到寶寶的便便，但就只有媽媽一個人聞到！沒想到連排泄這種事，都能母子連心！

4. 小孩哭聲代表的意義

剛生完孩子的前一兩個月，媽媽寶寶都還處於「你到底在哭甚麼？」「你怎麼不知道我在哭甚麼？」的磨合期。但朝夕相處下，媽媽居然也能從小孩得作息，逐漸辨認出小孩哭聲所代表的意義。音頻較高、較尖銳，可能是身體不舒服，哼哼哀哀的哭聲可能是肚子餓……這時候，也就只有媽媽能迅速的處理小孩的需求了。

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5. 小孩學講話時想表達的意思

有時候，外人看媽媽跟小孩講話，都會覺得他們好像是另一個世界的人。小孩明明就是咿咿喔喔，小手手揮來揮去，但只有媽媽一個人聽得懂小孩想表達的意義，還能有正確的回應：「喔是喔！肚子餓餓了嗎？還要再等一下下啊！」、「你想要那個喔？可是那不是你的啊～」只留爸爸一個人一頭霧水的看着老婆跟孩子對話。

6. 小孩有沒有生病？

小孩有沒有生病、有沒有異狀，連醫師都不敢輕忽媽媽的觀察，如果媽媽說小孩確實與平常不太一樣，醫生一定會慎重看待。而且有時候媽媽的手甚至比溫度計更準，只要媽媽說「孩子體溫夯夯的」，就肯定是快發燒了！

7. 小孩甚麼時候想睡覺？

小孩累不累，媽媽一看就知道。

有時候親戚、家族聚餐，跟小孩玩一到一半，媽媽有時會突然出聲制止大家：「小孩有點累了，我帶他去外面走走。」若親戚較為強勢，堅持小孩沒累：「你看他精神還很好啊！會叫會跳會笑啊，哪有累！」，過沒多久就會發現小孩特難搞，動不動就發脾氣、尖叫哭泣，最後還是要媽媽安撫。果然帶出去晃一圈後，就看到孩子熟睡在媽媽懷裏，或嬰兒車裏。拜託，不要再不相信媽媽說的話了！

8. 媽媽包需要準備甚麼東西？

由於媽媽對孩子的作息特別敏感，所以每次出門只要光推論一下出去的時間、去哪裏，媽媽都能精準地準備好可能會需要的東西。例如備用奶粉要多少、濕紙巾，坐車的話可能還要帶5、6樣玩具，甚至是尿布說帶3片就是剛好3片會用完，不多也不少。媽媽的第六感真的是太強了～

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：只有媽媽有的8個第六感：知道小孩什麼時候跌倒、什麼時候想睡覺，就連出遊的尿片數量也剛剛好】