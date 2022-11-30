5歲男童喉嚨痛求醫 醫院沒床位拒收留終器官衰竭亡 家人崩潰心碎

撰文：小山
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小孩生病時父母當然第一時間帶孩子看醫生，英國一名5歲男童出現喉嚨痛前往求醫，但醫院表示床位跟醫生不足令男童未能入院醫治，男童家人無奈帶孩子回家，但男童病情不幸惡化，導致肺炎及器官衰竭離世，男童家屬難掩悲痛，怪責醫院令男童失去獲救機會。

據外媒報道，5歲男童Yusuf Mahmud Nazir於本月中出現喉嚨痛，Yusuf父母遂帶兒子求醫，醫生給Yusuf處方了抗生素。翌日情況未見好轉，Yusuf父母再載兒子到急診室求醫。苦等數小時後，醫生表示Yusuf扁桃腺發炎的情況是其見過最嚴重的個案。

5歲男童Yusuf因被醫院拒收，病情惡化最終器官衰竭去世。（網上圖片）

醫院無床位被逼回家 感染擴散至肺部

Yusuf家人表示他開始出現呼吸及吞嚥困難，求診後回家情況仍繼續惡化，家人惟有召喚救護車往醫院，Yusuf的叔叔接受外媒訪問時表示當時家屬多次懇求醫院收留並醫治Yusuf，但醫院不斷告訴家屬，「醫院只有一名醫生，亦沒有床位，我們可以怎樣做？」、「我們沒有位置給他（Yusuf），不要向我們投訴，請向上級投訴。」後來Yusuf感染擴散至肺部，導致多重器官衰竭及心臟停止，最終不幸離世。

男童親人不捨落淚 「我們失去了一個可愛的孩子」

Yusuf的叔叔坦言：「如醫院能如我們所願治療他，他現在或還跟我們在一起」、「他還會在這裏玩耍，我們失去了一名好孩子，這不是他的錯。」回看Yusuf離世前兩周的片段，Yusuf叔叔悲從中來，稱Yusuf是名可愛的孩子，不禁傷心抹淚，深感不捨。

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