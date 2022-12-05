港媽怕輸在起跑線反對仔仔學結他稱「基層先學」老公斥唔講理性

不少家長都會為子女報讀各式各樣的興趣班，希望令子女的履歷表更亮眼，望能為學校面試加分。有港爸於討論區發文直斥太太不講理性，指太太堅持孩子不能輸在起跑線，反對兒子學結他，認為是「基層先會學」，令他深感不滿。



港爸於討論區發文指「老婆話學結他好基層，唔畀阿仔學」。他指太太堅持孩子不能輸在起跑線，所以一直都讓兒子報讀各種興趣班。兒子本來有學畫畫，早前太太更帶兒子學劍道。有日一家三口外出時，兒子見到有人在街頭表演，覺得彈結他很「有型」，因此激起了學結他的想法。當時他就答應兒子的請求：「等爸爸遲啲帶你去學結他！」。

港媽反對仔仔學結他，認為只有基層才會學結他。（Freepik）

反對仔仔學結他稱「基層先學」

太太起初沒有作聲，誰知回家後，她卻私下向丈夫說不想讓兒子學結他：「結他而家係基層先會學，唔想畀錢人就自己去上youtube學個啲樂器，幫唔到阿仔入學。」她更說想安排兒子學單簧管，指這些樂器「比較上得大場面」。

港爸感到非常無奈，也不理解太太為何會有這樣的想法，直斥她不講理性：「我當年彈結他佢明明話好charm好正，點解而家會變咗基層先學…聽落去其實好哽耳，女人變咗中女之後係咪都會咁樣跳晒制、唔講理性？」

她認為學較冷門的樂器才有助仔仔考入好學校。（photoAC）

網民不認同「基層論」

有網民認為事主的太太對樂器的認知不深入，而且只是學習樂器其實對面試沒有太大幫助：「不過現實係殘酷嘅，齋識係無用，要攞大型比賽獎項先有用！」、「如果為咗入小學，玩下就算，要幫佢入中學，唔係學隻樂器就有用，主要睇想入個間學校需要乜嘢。」

而且網民都對她的「基層論」有不少意見：「其實學咩都改變唔到，基層就係基層」、「世界好多流行歌手都玩結他出身，玩管弦樂器又有幾多個人出名呢？」、「我女之前讀國際學校，啲同學都係隨心地學呢啲普通樂器多喎」。

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