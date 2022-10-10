升小備戰｜和富慈善基金李宗德小學　小一生採三語教學不設考試

位於天水圍的和富慈善基金李宗德小學於上學年有超過八成學生獲派入首志願中學，過半數學生順利升讀直資中學，包括英華書院、聖保羅男女中學、香港青年協會李兆基書院，升中派位成績理想，成為家長報考的熱門小學之一。01親子「升小備戰系列」今次邀請到和富慈善基金李宗德小學潘嘉璇校長，分享學校獨特的課程設計特色，並公開入學面試貼士，讓家長在疫情之下，也可以了解學校的第一手資料。



攝影：鄭子峰

攝錄：吳梓翹

剪接：吳梓翹



採三語教學 小一不設考試

和富慈善基金李宗德小學的教學語言包括英語、普通話及廣東話，大部分科目均以英語授課，中文科與常識科則以普通話教授。為幫助小一生適應入學後的語境轉變，校方安排學生先學習普通話拼音，常識科亦會輔以廣東話教學。而在數學科方面，小一至小三亦會先以廣東話授課，小四至小六才改為英語教學。

「我們很希望培育小朋友有兩文三語的能力，但不希望小一生因語言而影響學習，所以會以廣東話輔助。」潘嘉璇校長續指，除了教學上的配合外，小一學生更不會安排考試，讓他們在較少壓力的環境中學習。

另外，針對非華語學生的中文程度與本地學生水平有所分別，學校在中文科及數學科的教學上亦作出特別安排，包括在初小時安排他們跟本地學生分開上課，在語言上加以支援，高小則安排教職員入班輔助，讓非華語學生在不同學習階段中也可得到不同程度的幫助。

和富慈善基金李宗德小學潘嘉璇校長（鄭子峰攝）

重視學生價值觀培養

除學術發展之外，學校重視培養學生價值觀，特別設計「品格塑造課」、中文繪本課及英文Language Arts等課程，當中「品格塑造課」透過真實的場景體驗，讓學生建立同理心，學懂如何跟別人相處。「堂上會有不同的分組，每組同學會獲派不同物資用以解決問題，同學或會覺得物資分配不公平，但正正就是這些拗撬，他們可學會互相尊重並了解對方的困難及需要，從而一起合作解決難題。這個課程是特別為學生而設，希望他們從生活中建立正確價值觀。」潘校長續指，中文繪本課及英文Language Arts課程兩者同樣以故事主導，透過閱讀不同故事書及課外讀物，讓學生在討論和分析中，由第三身角色了解價值觀如何影響人的決定。

學校同時設有多元智能課，同學每年可參與5個不同課程及活動，包括射箭、滑板、水墨畫、非洲鼓等。潘校長表示，學校相信每位小朋友都有其獨特性，希望透過課程幫助學生建立自信，找到自己的強弱及興趣，勇敢地嘗試不同事物。

+ 2

面試形式每年不同 著重學生基本能力及品格

和富慈善基金李宗德小學的小一學額共165個，每年的小一入學面試會按需要而設計不同的評估模式及課題，除了與學生面見對話之外，曾經試過邀請學生玩遊戲、甚至講故事或畫畫。潘校長表示，以2023/24學年的入學面試為例，就設有兩輪面試，首輪面試會面見學生，而次輪則會跟家長及學生對話。

雖然面試形式每年略有不同，潘校長強調，面試的目的是要了解學生在語言、數理、邏輯、溝通等方面的基本能力，其次是想了解同學的性格及品格，以及學生的潛能，「例如他們是否有禮貌、會否聽從指示、跟其他小朋友是否容易相處，我們曾經見過有小朋友很有創意，也很有領導才能，這些都是我們很想從小朋友身上看到的特質。」

+ 7

潘校長：報考前宜了解學校辦學理念

她更提醒，家長可預早為子女做好心理準備，讓他們以輕鬆自然的心態應付面試：「與其著重面試技巧，我們很希望透過這次面試認識小朋友，但我們也知道有些小朋友比較害羞及膽小，家長可以在面試前為小朋友做好心理準備，讓他們放膽、自然地跟老師溝通，我們就更易在短短的面試中認識小朋友。」

潘校長又分享，有意為子女報讀和富慈善基金李宗德小學的家長需反思其管教理念與學校的教學模式及辦學理念是否相近，「在6年的小學學習中，小朋友有一半時間在學校，另一半時間則在家中，如果兩者不配合的話，小朋友的成長會很辛苦，所以家長最重要的就是認識我們，我們也很想在面試當中，跟家長分享本校的辦學理念。」

（鄭子峰攝）

和富慈善基金李宗德小學

地址：元朗天水圍天暉路9號

電話：3401 4995

電郵：info@web.wfjlps.edu.hk