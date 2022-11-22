人妻讀完自我探索課程結束10年婚姻遭網民批評不知足：恭喜你老公

任何關係都需要雙方持續付出，有不少夫妻婚後熱情減卻，無心經營關係，最後關係變差，更可能選擇離婚。台灣女網民發文分享婚後10年間的感受，旁人認為事主嫁了個好丈夫，但她卻因生活上的各種不合而決定離婚。不過網民竟一面倒批評事主不願溝通、無病呻吟？



女網民於討論區「Dcard」發文，表示年初報讀了有關自我探索、斷捨離的課程後，決定結束長達十年的婚姻。她指丈夫性格「非常大男人主義」，不過一直對她和身邊的人很好，親友都認為她找到了好歸宿，但事主卻認為自己過得不幸福。

她婚後作出了許多犧牲，生活上也有不少難以磨合的地方。她列舉了多項例子：

1.她婚前喜歡插花，但丈夫對花粉敏感，因此她婚後就放棄了這興趣。

2.她希望能與丈夫一起煮晚餐，但丈夫因疲累而拒絕，寧願外出用餐。

3.她想聊日常瑣事時，丈夫卻說是「女人家的事」，稱上班一整天很累，希望事主能體諒。

4.事主有嚴重睡眠障礙，但丈夫卻要聽著一點聲音才能入睡，因此她要等到丈夫睡著後才關電視。

5.丈夫總想在酒後與事主發生性關係，事主不喜歡這種方式，但丈夫卻不能理解。

6.事主懷孕後兩人計劃買樓，她挑喜歡的風格讓丈夫參考，但他沒有採納。

衣食無憂但「不是真正需要的東西」

不過她也解釋丈夫對她、她的家人和孩子很好，但那些都不是她真正需要的東西：「他願意每天早起載小孩上下學、他全權負責家裡的經濟狀況，他會關心我我娘家的狀況，盡他所能地給予我娘家所需，他讓我衣食無憂、讓我看起來漂漂亮亮的去參加各種下午茶聚會，給我所有也許『不是我真正需要的東西』。」

（photoAC）

尋回自我毅然離婚

最後她提出離婚，兩人共同撫養孩子。她指花了10年才了解自己的真正需要：「我想我明白了，我什麼都可以不要，但我不能沒有自己， 我要的只是我能成為我自己而已。」、「我花了10年才明白我需要的是真正理解我靈魂的人、不是一個對我好的人，但～如果真的找不到，那又何妨？畢竟，現在的我，很愛自己啊～」

網民批評不知足：恭喜你老公

雖然她分享了自己多年來的委屈，不過一眾網民卻有不同看法。大部分人都認為事主缺乏溝通、無病呻吟，有些事件其實可以有不同做法，但她卻沒有嘗試與丈夫討論。而且丈夫一直都對她很好，也願意承擔一切生活開支，反倒是事主沒有體諒他：

「每天在家裡太閒沒事做」



「溝通有問題，卻用離婚來解決」



「女生不會在乎你工作有多累，只會覺得你不懂浪漫，不做家事」



「感覺你根本不知道自己要什麼就走入婚姻，也不知道自己的底線，更不曉得要怎麼跟另一半溝通協調，把自己搞得像壓力鍋最後再爆炸離婚」



「你所謂的想做自己，是建立於先生讓你生活上無憂無慮你才有辦法做自己。難道在這段婚姻裡面，先生就完全沒有為你犧牲過自己嗎？」



「找了一個一輩子覺得可以在一起的人，結果被莫名的一堂課改變了人生後半場，希望妳的決定是正確的，不要後來才發現那些老師只是出一張嘴，根本不會為妳的人生負責……」



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