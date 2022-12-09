聖誕禮盒精選自用送禮皆宜 星空投影音樂盒 零食禮盒 迪士尼口罩

聖誕將至，又是一家大小參加Party 的時節！適逢聖誕，不少商戶都推出聖誕主題禮盒，不論是交換禮物或送給親友都夠得體，更可以為小朋友準備精美的聖誕禮物，共享天倫之樂。以下為大家精選4間不同商戶推出的禮盒，可以預早買心水禮物！



聖誕零食禮盒：英國馬莎Marks & Spencer



馬莎將閃爍星河融合，推出一系列限量聖誕食品及禮品，當中包括亮燈朱古力及牛油香酥餅音樂禮盒、公平貿易茶包、即沖朱古力禮罐及不同款式的聖誕倒數日曆等。全新M&S聖誕美食禮盒自帶閃爍燈光，有些更可播放音樂。既是美食，既可當作精緻擺設，又可作送禮之用，小朋友必定喜歡。

閃爍聖誕美食系列

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聖誕限定Percy小豬系列

聖誕零食禮盒：皇玥



皇玥推出4款聖誕禮盒，各款聖誕禮盒分別由聖誕綠茶曲奇、蛋卷、蝴蝶酥及脆曲奇組成，提供不同的口味及搭配組合 。今年聖誕推出全新的聖誕曲奇精裝禮盒，內含單味的聖誕綠茶曲奇，設計成聖誕樹造型， 別具節日氣氛。

明玥「以愛童行」慈善曲奇

皇玥旗下之全新兒童食品品牌「明玥」，首次與兒童癌病基金合作，推出「以愛童行」慈善曲奇，以開心歡樂的明玥動物公仔及小朋友為設計主題。部份收益將撥捐慈善機構兒童癌病基金，為有需要的兒童出一份力。

曲奇絕無人造色素、香料及防腐劑，小朋友可以安心享用。

聖誕禮物之選：SAVEWO救世



SAVEWO × Innoduction Group推出迪士尼雙系列口罩，包括兩款「MARIE系列3DMASK 超立體口罩」，分別是美式設計及濃濃秋意的淺啡主題。另有圓碌碌風格的「TSUM TSUM系列 3DMASK 超立體口罩」，送給親友作聖誕禮物夠可愛又實用。

口罩於香港製造，口罩規格BFE，PFE，VFE過濾效能均通過認證達≥99.9%，有效過濾細菌、微塵及病毒，有效抵擋感染物。符合韓國 KF94呼吸器標準，更採用TYPECOOL+ 過濾技術。

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聖誕禮物之選：LEGO



LEGO歸納了小朋友十大送禮首選，家長可以挑選適合的LEGO禮物，與小朋友一同拼砌，享受優質親子時光。

十大小朋友聖誕送禮首選

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BUILD TO GIVE 拼砌節日禮物

LEGO準備了一連串BuildToGive特別體驗場及於各大樂高官方銷售點讓一家大細拼砌節日禮物，然後掛上LEGO聖誕樹。完成拼砌並上載圖片，加上#BuildToGive後憑換領券購買任何盒裝即可獲得聖誕裝飾小禮物。可瀏覽LEGO Hong Kong Facebook專頁了解更多活動詳情。

LEGO聖誕優惠

凡於指定LEGO官方銷售平台消費滿港幣$350或以上，可獲贈聖誕獨家禮遇，禮品先到先得，送完即止。

THE CAKERY「Dear Santa Bear」主題迎聖誕



聖誕佳節將至,本地純素烘焙店The Cakery以「Dear Santa Bear」為題，帶來一系列充滿節日氣氛的聖誕蛋糕和曲奇、聖誕送禮必備的禮籃,利園分店更設素食下午餐,絕對是多不勝數。The Cakery所有甜點以優質天然材料製作,並無添加防腐劑。The Cakery聖誕系列包括多款無麩質、無蛋類、無奶類及純素選擇，讓你盡情享受節日的甜蜜時光。

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