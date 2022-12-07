家貧難供養讀書 兄輟學工作幫補生計 妹大學畢業禮跪地感謝犧牲

骨肉至親關係緊密，能夠患難相扶更顯家人的珍貴。泰國一名女大學生在社交平台分享她在大學畢業禮上向哥哥跪地拜禮及為他穿上自己畢業袍等片段，如此表達感謝全因多年前家境清貧，哥哥決定將讀書機會讓給妹妹，自己輟學工作幫補家庭生計。該女生的分享引來熱烈迴響。



泰國素叻他尼皇家大學一名27歲女大學生Ying Chanita於今年11月初，在社交平台Facebook及Tiktok分享她在畢業禮上為哥哥穿上畢業袍，其後跪地行禮答謝哥哥的照片及影片，更寫上「感謝這個為妹妹犧牲一切的男人」，影片引來逾千萬點擊率。

兄妹與母親相依爲命 家庭收入微薄生活拮据

後來Ying Chanita接受當地媒體訪問，透露她跟哥哥一向關係親密，兄妹與母親三人一同居於泰國南部素叻他尼府（Suratthani Province）。Ying Chanita指母親是名橡膠工人，但薪金微薄導致生活拮据，難以同時供養兩兄妹讀書。約10年前，Ying Chanita的哥哥決定放棄讀書機會，從職業學校輟學，以助家庭維持生計。Ying Chanita哥哥輟學後，主要協助母親售賣橡膠。

畢業後投身社會望減輕家庭負擔

當時仍是中學生的Ying Chanita並不明白哥哥輟學的用意，如今大學畢業，她邀請哥哥來畢業禮時，她衷心感謝哥哥的犧牲。

Ying Chanita後來補充，早於數年前畢業於人文及社會科學系，礙於新冠疫情爆發，畢業禮延至今年舉行，等待數年後她終可與家人分享畢業喜悅。Ying Chanita畢業後已投身社會工作，望為家庭減輕經濟負擔。

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