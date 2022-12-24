聖誕親子食譜｜派對小食 無油無糖紅薯餅乾 外脆內軟 美味健康

紅薯健康又美味，不少家長都會給孩子當小食吃。育有一對子女的港媽在社交平台分享了用紅薯製作小餅乾的食譜，材料簡單，齊來參考製作給孩子吃吧！

（資料及圖片獲Kylife與二寶之日常授權轉載）



紅薯小餅乾材料和製作方法都十分簡單，適合各位忙碌爸媽在短時間內製作完成，無油無糖的手工餅乾讓小朋友吃得健康又開心。餅乾表面微脆，內裏軟綿，相信小朋友都會吃不停口，把紅薯小餅乾當作聖誕節派對的小食也是不錯的選擇呢！

材料：

紅薯150克

低筋麵粉30克

雞蛋1隻

芝麻適量

做法：

1. 紅薯蒸後壓成泥

2. 加入過篩麵粉，蛋漿及芝麻，均勻攪拌

3. 唧花袋唧成條狀

4. 焗爐預熱170度

5. 160度焗23分鐘完成

《本文經Kylife與二寶之日常授權轉載》

點擊即睇「2022聖誕親子好去處」↓↓↓