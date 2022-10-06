初生女嬰出世僅數小時 因護士一時疏忽而導致25%二級燙傷

小朋友是媽媽的「心頭肉」，如果有任何損傷，作為父母一定會很擔心。有台灣一位媽媽由於當時確診要隔離，所以望了女兒幾眼，女兒一出生就要被醫護人員帶走。她剛生產完傷口還正在痛，就被告知女兒洗澡時因護士疏忽，導致女兒全身25%二度燒燙傷，女兒還要度過7天的危險期，令這位媽媽還未感受新生命降臨的喜悅，就要擔心整整三個月。



剛出生數小時 女兒就燙傷

台灣有一位媽媽由於確診，所以剛出生的女兒只被她看了幾眼，就要被醫護人員帶走，自己就需要進入隔離病房。原本女兒出生是一件開心事，但在女兒出生後幾小時，她剛生產完傷口還正在痛，兒科醫生就向她道歉，說女兒在嬰兒室洗澡時燒燙傷。

追問之下，護理師還表示她幫女兒洗澡時，放完熱水有加冷水，這位媽媽嚴重懷疑護理師的說話。女兒全身25%的二級燒燙傷，過了三個月皮膚還是色差嚴重，覺得非常離譜，嚴重懷疑護理師根本是忘記放冷水。

圖片來源：Dcard

產後抑鬱情況更嚴重

她覺得難以置信，原本以為女兒可以在醫院得到妥善照顧，女兒住院19天，她指出「我也哭了19天」，「被告知孩子有七天觀察期（危險期）後再怎麼堅強的我還是倒下了，產後抑鬱也因此更為嚴重」。

她指醫院社工曾表示可以幫他們申請補助，但結果是轉介台灣的社會局，還被問會否有信仰，建議她可以「燒香拜拜」。這是完全沒有賠償意願，媽媽亦不能理解為何醫院可以這麼輕描淡寫，認為小朋友現在沒有事了。但她認為25%的燒燙傷對於大人而言，都難以承受，更何況是小朋友，這三個月晚上她都會不自覺夢到女兒燙傷後的畫面，不自覺地流下眼淚。

示意圖

燙傷預防措施

根據衞生署資料，對於初生至一歲的嬰兒，建議替嬰兒洗澡時，都應先放入冷水，才加熱水，用手攪勻以及測試水溫。在餵奶或其他熱的食物給嬰兒前，都應先測試溫度是否適合，以及都需要注意，避免使用微波爐翻熱奶或其他食物給嬰兒，因為經微波爐翻熱的食物或飲品，溫度會分佈並不均勻，食物表面的溫度雖然適中，但內裡的溫度都會比表面高，可能引致嬰兒咀部或咽喉燙傷。

如果燙傷，就需要將傷處浸入冷開水或用大量清水沖洗傷口降溫，但切勿直接敷冰。輕輕除去蓋着傷處的衣物，然後用清潔的布或繃帶遮蓋傷口，但就切勿強行除去任何黏附於傷口上的衣物。以及切勿用任何油劑、牙膏、牛油或醬油塗在傷口上，也不要用有黏性的敷料，如膠布、絨布等。如果有需要，都應盡早求診。