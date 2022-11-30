法樂氏四聯症｜男童手術後留下長疤痕 獲外公紋身以示支持及鼓勵

當親人或挈友患上疾病，大家都會盡心盡力以行動表達關心。據外媒新聞報導，一名5歲男孩患上罕見先天性心臟缺陷—法樂氏四聯症 (Tetralogy of Fallot)，進行手術後身體留下長長疤痕，外公便在手臂紋上與手術疤痕相同的圖案以示支持及鼓勵。這窩心行為令網民感受到外公滿滿的愛，還望外公與孫子享受更多甜蜜生活。



男孩出生後五星期已接受首次心臟手術

5歲男孩索耶 (Sawyer)出生時已被診斷患有罕見先天性心臟缺陷—法樂氏四聯症 (Tetralogy of Fallot)。Sawyer出生第二天，經醫生檢查後發現他的心臟有雜音，需立即送往新生兒重症監護病房 (NICU) 接受數天的監護，其後發現他患有先天性心臟缺陷—法樂氏四聯症 (Tetralogy of Fallot)。

當他在五周大時，已接受首次心臟瓣膜成形術，修復開口狹窄的心臟瓣膜以獲得更多氧氣。直至他8個月大時，Sawyer再次接受了心臟直視手術 (Open Heart Surgery) 以修復心臟上的缺口，此時他在手術後復原甚快，只是住在醫院約一週時間。

手術後留下長長的疤痕 獲外公紋身以示支持及鼓勵

男童不足一歲時接受心臟直視手術並留下長長疤痕，外公替孫兒感到驕傲，於是就在手臂紋上與手術疤痕相同的圖案以示支持及鼓勵，以紀錄外孫勇敢行為。

Sawyer媽媽表示爸爸一直以來都是反對紋身，對於這個決定也考慮了很長時間，最終認為要紀錄外孫這勇敢旅程。而且紋身店也破例讓Sawyer見證外公紋身的過程，媽媽坦言「雖然他還未理解外公的行為，但當看到外公紋身時，也看看自己的疤痕，樣子看起上來感覺很可愛。」

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圖片及資料來源：rebekahsfamily＠IG

拆解法樂氏四聯症病徵

根據兒童心臟基金會資料，法樂氏四聯症的心臟有四種結構性異常，包括肺動脈狹窄、心室間隔缺損、主動脈橫跨於心室間隔缺損之上方及右心室肥厚。



主要病徵是發紺或缺氧，口唇、手指、腳趾呈紫藍色。因為缺氣的關係，出現疲倦，行路或運動短時間後需蹲坐休息。如出現突發性發紺或缺氧，病童可會表現激動、哭泣不止，發紺的程度增加，嚴重的會昏迷、抽搐甚至死亡。

法樂氏四聯症治療方法

治療方法有兩大建議



一：若出現突發性嚴重缺氧，應採取「膝胸姿勢」以紓緩缺氧，將孩子雙膝屈曲，摺疊至胸部，同時安慰孩子使情緒平伏及安靜，其後儘快送院治理。



二：手術治療，暫時性分流手術，以用一條人工的小管把主動脈和肺動連接，增加肺部的血流量，暫時紓緩嚴重缺氧，適用於年幼嬰兒；完全矯正手術可以在約6至12個月大左右施行。

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