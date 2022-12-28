吳恩英報告：婚姻地獄｜繼父莫視女童拒絕仍狂揉臀部涉性騷擾之嫌

韓國MBC綜藝節目《吳恩英報告：婚姻地獄》近日再次成為網民熱爆話題，源於節目近期一集繼父舉動及想法涉有性騷擾之嫌，隨即惹起網民熱烈討論，電視台其後就收到逾3千宗投訴。雖然電視台其後在網路上公布的節目片段中尉刪掉有爭議的畫面，但其畫面已在網絡上瘋傳，到底繼父做了甚麼舉動惹怒一眾網民？



《吳恩英報告：婚姻地獄》近期一集討論兩夫妻教養問題 揭繼父不當行為

熱播綜藝節目《吳恩英報告：婚姻地獄》近期一集圍繞年輕夫婦再婚家庭的教養議題，年輕媽媽帶著7歲女兒與男子再婚，媽媽更一度指現任丈夫虐待兒童，二人因為教養及家庭問題到節目向吳恩英博士求助。妻子亦表示就丈夫平日對待孩子的行為使她十分無奈，而孩子亦拒絕接受繼父，這家庭問題產生莫大的無力感。

節目中節錄家庭成員間相處畫面，惟部份畫面引起網民熱烈討論。網民認為繼父行為莫視女童不悅及拒絕的想法，一度強行擁抱，其後就用手觸摸女童身體涉性騷擾之嫌。節目播出片段後，電視台隨即收到逾3千宗投訴。

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繼父與女童玩耍時以雙腳夾緊女童並狂揉其臀部、胸部

從節目中的畫面可見，繼父與女兒正在玩耍，不過他的行為卻惹來網民質疑是否有心。繼父先搶去女童的玩具，當女童欲搶回時，身體壓在他身上，隨即就被他的大腿夾緊，女童便伏在他兩腳的中間。

當女童伏在敏感位置時， 繼父一度以手狂揉女童臀部，使女童一度大叫欲逃走。不過他以雙腳夾緊女童，她未能動身半分，只好向旁邊的媽媽大叫求助。畫面其後更拍到繼父以手揉繼女胸部以及上半身的畫面，畫面震撼。



女童有掙扎及叫停他的行為，媽媽更有出手拉著女童的手望丈夫能夠停止行為，惟他依然故我。他不但沒有停止行為，更以手指裝作「針筒」，戳向女童屁股。力度疑似過大使女童大叫起來，女童掙扎得更強烈。當女童成功逃走後，繼父更一直以手指戳女童屁股，女童狀感痛苦。



媽媽表示女兒已經說不喜歡，惟丈夫沒有理會，更表示「這是愛女兒的表現」，這無疑是二人就養育孩子出現的明顯分歧。

主持人：父母不應直接觸摸孩子敏感部位,這是對孩子的尊重

節目主持人吳恩英針對繼父行為，表示父母不應該直接觸摸孩子的敏感部位，親生父母也要避免，更何況是繼父。而且父母也應對孩子的身體尊重，不在胳膊上假裝打針，而選擇在臀部，這是不應該的。



節目播出後，這畫面讓南韓社會掀起一場討論。網民紛紛表示，這些身體接觸實屬不妥，而且繼父手的位置也是對孩子非常不尊重，幾乎可說是「性騷擾」。即使孩子說不，但他依然認為很好玩，繼續玩弄孩子是不尊重的行為。網民說「節目畫面可以直接交給警察當證據了吧」、「繼父的行為越線」！



韓國全北警察廳青少年女性調查組表示收到到性騷擾的檢舉，他們一家表示慌張且驚訝，不知道會引起軒然大波。電視台亦有以下回應，製作節目時只聚焦在「夫妻」的問題，未有仔細考慮觀眾有疑慮的畫面，就此表示抱歉！