SEN｜SEN媽與孩子外出大壓力曾被家長推撞 為兒子理性處理衝突

不少SEN家長都怕與孩子外出，被未能控制孩子的行為會對他人造成困擾。如果因孩子的與他人產生衝突，家長又該如何處理？EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享了她們帶SEN孩子外出的壓力，更提供了緩和衝突的方法，家長可以參考。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



Minnie的兒子今年17歲，4歲時被診斷出患有專注力不足、亞氏保加症及讀寫障礙。Angie的兒子現年10歲，3歲時被診斷出患有專注力不足、亞氏保加症。她們在照顧SEN孩子的過程中遇到不少困難，而與孩子外出絕對是一個挑戰。

Minnie分享指其實很多SEN媽媽都怕與小朋友外出，因為SEN小朋友會做出許多不自主的動作，例如會搖手、大叫、自言自語等。而一般人卻不理解他們的行為，會以為SEN小朋友是「傻的」、「神經病」、「撞邪撞鬼」等等。

最大壓力是與兒子外出

Angie亦表示其實在兒子5歲前，她每天最大壓力就是下午要帶他到遊樂場。兒子有過度活躍症，所以對「放電」有很大需求，一定要外出。Angie剖白兒子放電的那一小時，是她每日最辛苦的時候，因為要時刻關注兒子的行為和狀況：「其他家長與小朋友到遊樂場，可以在旁邊談話、玩遊戲、上網，我就是很大壓力的，跟着他整個遊樂場遊走。」

她指兒子的規矩、排隊觀念，以及與人保持距離的能力較弱，時常與人發生肢體碰撞。而且他見到想玩的設施，就會立即衝過去，不會排隊也不會等：「排隊對他們來說是沒有可能的，一秒已經是很久，或者是永遠的感覺。」

SEN小朋友會做出許多不自主的動作，常因此遭旁人冷眼相待。（photoAC）

猶如保鑣要隨時候命

Angie指自己好像成了兒子的保鑣般，要時刻跟著他亦有隨時可能要調停。Angie最擔心兒子會弄傷他人，而也的確發生過，當時她需要處理及調停那些狀況。兒子曾試過弄傷自己，不過她當時卻能冷靜地處理。她回想起當時每天要帶兒子到遊樂場，就心有餘悸：「那一個小時對我來說，回想起都有流汗的感覺。」

兒子被家長推撞 媽媽為做榜樣只能抑制怒火

她回憶兒子3歲時，有次到在遊樂場遊玩時，他站在滑梯口，不肯讓後面的人。僵持了一段時間後，有位爸爸忍不住大力推開他，更指責他的不對。Angie見狀既憤怒又傷心，雖然兒子不守規矩，做錯了，但成人出手推一個3歲的小朋友實在不妥。她很掙扎應該如何處理，到最後決定要作示範，讓兒子看應如何好好處理衝突。

「我鼓起所有勇氣，與那個爸爸溝通，我首先道歉：『是兒子沒有守規矩，同時，我們可否用另外一些方法去處理呢？可否用說話去解決，或者嘗試找到家長去商量如何處理，而不需要出手？』當時我的感覺十分深刻，我很想為兒子做一個示範去處理衝突，亦覺得非常的艱難和辛苦。」

最後那位爸爸也理解Angie的想法，其實他的行為也是出於保護自己的小朋友。那位爸爸推開Angie兒子的時候，其實也變成了一位小朋友，當刻他很焦急，希望對方走開，所以出手推撞兒子。

Angie選擇理性地與推開兒子的男家長溝通，希望為兒子做良好的示範。（photoAC）

衝突也是學習機會

Angie希望將這次的經歷視為學習機會，讓兒子學會用理性方式處理衝突：「他（兒子）將來在社會，也可能會遇到這樣的情況。當時我有一個強烈的信念就是示範，就是如何用說話，或是理性的方式去處理衝突。」

影片來源：SEN媽媽的心路歷程~ 帶小朋友出外的壓力

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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