剖腹產｜剖腹產後傷口受感染需重新縫合 新手媽媽提醒注意這3件事

撰文：小山
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孕婦剖腹產或順產各有可取之處，不過剖腹產的傷口範圍比較大，稍有不慎便有機會造成傷口感染。台灣一名新聞主播上月在社交平台發文分享剖腹產子後出院，因缺乏經驗保護傷口導致傷口裂開和感染，最終需再次進行縫合，她在帖文中提醒剖腹產產婦產後三項特別需要注意的習慣。

台灣主播張齡予11月中剖腹誕下兒子「小班長」，但到了11月尾，她就在社交平台發布「警世文」，提醒所有剖腹產產婦在出院後一周仍要注意以下三件事。

1. 一周不洗澡，只擦澡，以免傷口進水。

2. 別做任何有機會拉扯傷口的動作。

3. 在至少一周後，保險起見，在使用醫生要求盡量用作壓住傷口大的束腹帶以外，再額外綁骨盆和綁身體。

第二和第三項，張齡予有補充指，畢竟剖腹有多層傷口，即使外層傷口看似沒有裂開，但深層傷口也有機會裂開。

（photoAC圖片）

傷口化膿部分大 需用紗布塞進傷口吸膿

張齡予稱其剖腹產的傷口比較大和位置較低，皮膚張力較大，故傷口會比一般人裂開。今胎為張齡予首胎分娩，由於缺乏保護剖腹傷口的經驗，她的傷口不幸裂開受到感染，最終在診所獲轉介至醫院處理。張齡予入院後進行多個檢查，每天需要打三次強效抗生素、在身上多處戳洞抽血。由於剖腹產有多層傷口，張齡予指其中一層傷口的化膿部分大，所以需要將所有傷口重新拆開、清創以及重新縫合傷口，在發布帖文當天，她就指當時正在用紗布塞進傷口吸膿，非常疼痛。

猶如重新再剖腹產一次

張齡予直言整個過程猶如重新再剖腹產一次，中間還有爲了維持兒子奶量而繼續擠奶，痛苦程度倍增。透過這次難忘經歷，張齡予決定將寶貴經驗分享給剖腹產的準媽媽，也感謝丈夫爲了照顧自己和初生兒子而奔波勞碌。

來源：張齡予Facebook

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