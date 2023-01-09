冬天必食保暖食材 營養師推介五大抗寒食物 低脂、保暖、潤膚

天氣凍除了可以多穿衣服保暖，還可以進食一些抗寒的食物來抵禦寒冷。很多人都會打邊爐、吃雞煲或羊腩煲等取暖，但這些食物的脂肪和熱量都比較高，多吃容易發胖。營養師李杏榆（Annie）在Facebook介紹了五種低脂又能抗寒的食物，讓大家過一個健康又暖笠笠的冬天。

資料來源：營養師 Annie Lee 李杏榆



1.全穀物 Whole Grains

糙米、藜麥 (Quinoa)、燕麥、小米、蕎麥、薏米等，含高纖維及營養價值，屬複合性碳水化合物，有助延緩飽肚感。而且當中的維他命B，鎂和硒，亦有助平衡甲狀腺及腎上腺，穩定身體體溫。不妨以全穀物代替糯米，免治肉碎代替臘肉，自製健康版的肉碎五穀飯。

（VCG）

2.薑

中國人一向以薑作驅寒之用，其實薑不只可以用來煮餸，亦可以磨汁成薑茶，或煮湯 (西湯常有薑汁紅蘿蔔湯)。如果是薑茶包則建議選無糖的。

3.熱豆湯

飲碗熱騰騰的湯當然會立刻令身體暖和，但中式湯水份比較高， 飲一兩碗已經一肚水，很快體溫又下降。可以試西式的雜豆湯：紅腰豆、鷹咀豆、黑豆，眉豆等煮稔後再攪爛。豆有高蛋白質和纖維，一碗熱的雜豆湯，飽肚之餘亦可以令身體保持暖和。

4.瘦牛肉

很多女生怕冷的原因是因為唔夠血 (貧血)。補充鐵質有助身體製造紅血球，加速血液流動。最快的方法是買一磅免治牛肉煲水，再加薑。煲20分鐘後隔渣隔油，只飲牛肉汁，好過慢慢吃大塊牛肉，而且不會太肥。

（PhotoAC）

5.椰子油

基本上所有油，和脂肪都有保暖作用，不過亦等於吃多了變成自身的脂肪，所以椰子油可以不用吃，而是薄薄一層搽在身上，既可潤膚，亦可有隔脂肪幫助保暖。

椰子油功效｜排毒美肌（Unplash@Towfiqu barbhuiya）

資料來源：營養師 Annie Lee 李杏榆