迷信奶奶每日凌晨1點偷聽行房偷煲符水中藥逼新抱飲 老公：忍吓啦

許多長輩都期望孩子婚後能盡快生小孩，希望能早日抱孫。台灣有奶奶不滿新抱婚後一直沒有懷孕，經常冷嘲熱諷，批評新抱沒用。奶奶找算命師為新抱算命後，得知她會在今年內懷孕後，竟然做出一連串瘋狂行為。丈夫知道妻子的處境後，竟然盲目維護母親，令網民咋舌！



婚後兩年未有懷孕 被斥「沒用」

台灣女網民於討論區「Dcard」發文，她結婚後搬到丈夫家中與老爺奶奶同住。事主已婚兩年多仍未有懷孕，渴望抱孫的奶奶為此感到非常不滿，認為是新抱的問題。有天奶奶在幾個鄰居面前開玩笑地批評新抱：「妳們的媳婦都生二、三個了，我媳婦最沒用一個蛋都孵不出來，娶一個回來浪費米的。」

事主聽到後大感不悅，直接向奶奶表達不滿：「我也去檢查過身體醫生說我沒問題，幹嘛到處跟鄰居說我不能生？」她亦在文中表示自己每日下班後都要幫忙打理家務，要煮飯、洗碗、洗全家七個人的衣服，不是奶奶所說的「娶回來浪費米」。

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丈夫為財產要求妻子道歉

事後事主向丈夫訴苦，希望丈夫出頭與奶奶溝通，誰知他竟要事主向奶奶道歉：「這沒甚麼，唸妳兩句就生氣，爸媽以後要把房子給我們，現在妳就不能忍耐點嗎？」丈夫的回應令事主既心酸又委屈，表示長期下來她的心理壓力越來越大。

算命師預計事主在今年內懷孕，奶奶深信不已更做出一連串誇張行為。（《最佳女婿》電影劇照）

奶奶要求凌晨一點行房 在門外偷聽

有天奶奶的態度突然180度大轉變，要新抱不要洗衣服、煮飯。原來奶奶找了算命師為新抱算命，得知新抱會在今年懷孕後便對她呵護備至，要她好好備孕。奶奶會煲中藥給她進補，也要求新抱和兒子要在凌晨一點行房，她更誇張得每天凌晨在房門外偷聽兩人有否行房。

夫妻兩人很大壓力，但為了討老人家歡心也唯有照做：「老公很常累的要死卻要爬上來硬做，有時候在前戲外面磨沒幾下，就不小心出來了。我不止很掃興還要假裝叫個2、3分鐘給外面的婆婆聽，一直到聽到她離開。」

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偷煲符水中藥逼新抱飲

事主指本來心想每天裝幾分鐘就不用做家務很值得，所以乖乖配合。但是有天她發現奶奶原來一直都會燒符咒，並會將符咒的殘渣加到中藥裡，再讓事主服用：「我還想說人生沒吃過這麼苦的藥，原來我是在吃我婆婆下的藥……」。

有日丈夫出差，吃飯時奶奶端出湯給事主喝，事主踢爆奶奶「加料」的行為，怎料大家都默不作聲，沒有人出面幫助她。奶奶更惱怒逼事主喝下，更說「不然就滾出去」。事主也不願將就，只好收拾行李返回娘家。

事主傳了一則訊息給丈夫，指她與奶奶吵架：「老公我這次忍耐不下去，不小心跟你媽吵了起來，我只能先回娘家」，怎料丈夫竟反過來責怪她：「妳又搞甚麼？上次不是跟你說過不要跟我媽吵，是要講幾次？」事主一怒之下就直接封鎖了丈夫，表示不知該如何與他溝通。

奶奶偷偷在中藥裡加入符灰讓新抱服用。（《BB來了》劇照）

網民批丈夫媽寶 力勸離婚

網民都留言指責丈夫是「豬隊友」、「媽寶」，不會維護妻子更一味要對方忍讓，而且奶奶的行為也有很大問題。大家都力勸事主盡快離婚，別再讓人糟蹋。

「嫁這種媽寶老公，趁還沒有小孩快離吧……」

「婆婆你兒子在外面就射了，要懷孕也很難餒」

「老天爺故意不要讓妳生小孩在這個家庭被糟蹋一輩子」

「婚後基本最好是不要跟公婆同住，你永遠不知道遇到的是天使還是惡魔」

「明明可以自己捍衛自己，然後硬起來，甚至離婚。卻遲遲不做～就覺得自找的啊！」



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