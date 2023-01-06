奶奶稱懷孕養貓會生畸胎 闖上門擅自送貓給親戚 新抱暴怒一招反抗

不少人都視寵物為家人，如果有人試圖傷害或擅自送走自己寵物，絕對令人無法接受。有台灣女網民發文訴苦，指奶奶不時到訪她家，得知她懷孕後更千方百計想送走她的貓，最後更趁她不在家時，擅自把貓送給親戚。事後丈夫的反應更是令人非常失望！



事主於討論區「Dcard」發文，大呻奶奶的惱人行徑。她自結婚前已開始養貓，貓到現在已經9歲，性格乖巧，從來不會胡亂攻擊人，但自從奶奶偶爾到事主家中居住後，本來和諧的生活就開始變調。事主指奶奶對貓有諸多不滿：「說牠很髒、會長跳蚤、一直掉毛、大便很臭」。本來事主打算當這些說話是耳邊風，但奶奶得知她懷孕後卻變本加厲。

奶奶稱懷孕養貓會生畸胎

她指奶奶得知她懷孕後很高興，表示會常到她家幫她補身體。有天奶奶怒氣沖沖地衝進她家，指聽別人說懷孕不可以養貓，會生出畸胎。事主則回應貓感染弓形蟲，再把弓形蟲傳染給人的機率很低。而且他們平日都只餵飼料、貓罐頭及熟透的海鮮，很少機會吃生食。他們也有帶牠做定期檢查、驅蟲，也很注意清潔。

不過即使事主再努力解釋奶奶也不接受，更要她立即把貓「處理掉」，令她非常憤怒：「Excuse me？處理掉是什麼意思？把他當垃圾一樣想丟就丟？我也很生氣地告訴婆婆，我不可能拋棄他，他是我的家人。」

奶奶堅持不讓懷孕新抱繼續養貓。（photoAC）

趁新抱不在擅自送貓給親戚

事主本以為事情就這樣告一段落，怎料有天丈夫突然打來說奶奶要帶走貓，送給丈夫表哥的小孩。由於奶奶有他們家的鎖匙，所以能自出自入。事主氣得立即衝到表哥家，進屋後見到貓正害怕得蜷縮在貓籠裡，表哥的孩子卻趴在旁邊想把貓弄出來，令她心疼得不禁大哭，不顧旁人意見直接帶走貓。事後事主要求丈夫收回奶奶的鎖匙，否則會換鎖，但丈夫卻認為她太大反應：「貓還在不就好了」，令事主非常不滿，直言想「賞他兩巴掌」。

網民直斥丈夫「豬隊友」

網民都批評丈夫是「豬隊友」，認為雖然奶奶很過份，但丈夫的問題更大：「換鎖可能不夠要換老公」、「跟你婆婆撕破臉前你可能要先好好『教育』那位豬隊友」、「把老公最喜歡的東西拿去送人，他應該就會醒了」。大家亦提醒事主要小心奶奶，提防她再次擅自把貓送走。

新抱不滿奶奶擅自帶走貓並送給親戚，氣得立刻衝上門帶走愛貓。（《BB來了》劇照）

下最後通碟迫奶奶屈服

後來事主更新後續，也為丈夫平反：「其實他對我很好啦，只是有時候比較木頭又腦袋不靈光，所以他當下應該是沒多想才這樣說話。」而且溝通過後，丈夫也立即取回鎖匙，更向奶奶表示，如果她再干涉他們養貓，就會直接換鎖，日後孩子出生後也不讓她見。

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓