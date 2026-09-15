育兒｜小朋友愛亂發脾氣？教4招輕鬆化解　引導孩子平和表達需求

承認吧，不要管孩子多少歲，他們發脾氣的時候，永遠都是我們最頭疼的時候。



前段時間就有位朋友問過我這個問題。他家孩子比CC大兩歲，用他的話說：「按理說大點了，不應該懂事兒點了嗎？但你就看吧，脾氣比我還大。上回就因為作業沒寫完的事說了他兩句，人家直接摔東西、摔門。每回鬧氣都這樣，弄得我一點轍都沒有......」

同為父母，我很理解他這份苦惱；當然，站在孩子的角度講，有情緒、發脾氣也不是什麼錯事。

但是說句實在的，10幾歲的孩子，如果一發脾氣就只知道摔東西，或者哭鬧喊叫......那多半是因為父母從來沒有教過他到底怎麼生氣。

我把這話說給朋友聽的時候，他一愣：生氣這事兒還得教？我估摸着，大部分人都是類似的想法吧。

總覺得，孩子（甚至很多成年人）發脾氣的時候都是這樣，各種激烈的無理取鬧。

從來沒有意識到，其實發脾氣不是只有摔東西、撒潑打滾或是拍桌子、瞪眼睛......還有很多別的形式，甚至可以是相對平和的。

那麼，怎麼才能讓孩子學會「平和」的發脾氣呢？關鍵在於，身為父母的我們要先釐清孩子情緒背後的因果緣由，才能更好的引導他們。

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1. 覺察自己，保持冷靜

大家有沒有發現，很多父母，好像都很難容忍孩子的憤怒。看到孩子發脾氣，自己先變得激動起來，第一反應就是壓制、威脅——「不許哭、別鬧，再哭不喜歡你了！」這或許與我們對孩子的情緒沒有正確的認知有關。

我們之前說過很多次，發脾氣本身是無害的，阻止孩子發脾氣才有害。因為發脾氣就是情緒宣洩的一個通道。

如果情緒一直得不到釋放，一層層在內心堆積，要麼會成為孩子的心理負擔，讓他始終壓抑自己；要麼會以一種更為激烈的方式爆發出來。這樣的結果，反而得不償失。

所以，如果我們習慣於「壓制」或「以暴制暴」這種方式處理情緒，最先應該做的，反而是覺察自己。先嘗試改變自己的固定思維和慣有方式。接受「每天都會發脾氣」是一個孩子再再再正常不過的行為，才是「教孩子發脾氣」的開端。

2. 洞悉孩子情緒背後的心理需求

然後，再來問大家一個問題：孩子為什麼發脾氣？歸根結底，無非就是他們的某個需求沒有得到滿足，不高興了，有情緒了。心理學家馬歇爾·盧森堡博士的《非暴力溝通》裏，就有這樣一句話：

每一種憤怒的背後，都隱藏着我們的期望和需求，表達憤怒，就是充分地將這些期望和需求表達出來。 《非暴力溝通》

你看，發脾氣，其實就是用某種合理的方式，表達情緒、提出需求。

可問題就在於，孩子還小啊，遇到不合心意的事情時，情緒腦直接佔領高地。他們沒有辦法在此刻表達清楚自己的內心需求，只能用一些不理智的行為來提醒我們：我想要的其實是......

就比如前陣子，我剛從杭州出差回來的時候，CC的症狀還沒完全消失，雖然沒有大礙，但畢竟也不舒服，何況還要堅持網課。

而DD呢，那會兒還是個生龍活虎的小人。所以，對CC的關注就比DD多些。有天晚上，我正跟CC有說有笑看紀錄片時，DD突然跑過來說：「媽媽，我要聽那個媽媽走鋼絲的故事！」我一臉懵：什麼走鋼絲？誰走鋼絲？哪來的故事？

但我還是安撫了一句：「等下，馬上就看完了，看完了給你講。」結果他直接就崩潰大哭大喊，「我就要聽，我現在就要聽，你立刻去給我找來。」

然後就開始坐地上崩潰大哭，「媽媽，你討厭！」我原本也一腦袋問號，心想，誰惹你了，真是莫名其妙，發這麼大火。結果後來C爸跟我說，剛剛你兒子喊了你兩聲你都沒聽見，他說的是《逃家小兔》。

我隨即明白，是我疏忽了。他鬧這一番脾氣，是因為我先前太忽略他了，他不過是想要我像關心姐姐那樣關心他。再看看《逃家小兔》，講的還真是一個「嘴上說着想逃離媽媽，其實最愛聽的，是媽媽追着愛它的環節。」

（CC爸媽提供）

你們看，孩子每一種情緒背後，其實都有內在的心理需求。看到孩子發脾氣，我們最先要做的，應該是搞清楚情緒背後孩子到底想要什麼。身為父母，只有看到了所謂亂發脾氣的「因」，才能化解孩子哭鬧、喊叫、摔東西這一系列行為的「果」。

3. 替孩子做需求的陳述者

當然了，光看到背後的需求還不夠，還要「表達」出來。兒童心理學專家金伯莉·布雷恩在《你就是孩子最好的玩具》中說：

孩子任性、發脾氣，是因為他們的生理和情感的發育，超出了自身的溝通能力。

這也就意味着，即便孩子心理上知道我發脾氣是因為某件事，但從語言能力上來說，他們還沒有辦法精準表達。

所以，這個時候，就需要我們父母幫他們說出來。怎麼表達呢？

《親密關係》中有這樣一個XYZ陳述法，我覺得十分好用，甚至可以直接套用。也分享給大家，即：你在Y情境下做了X，我感覺到Z。

還拿前面DD生氣的事來舉例，我們完全可以套用這個公式，幫孩子描述出當前的情況。

「媽媽出差了那麼久，才剛剛回來......」（這是Y，即當前的情境）

「但是我光照顧姐姐，你叫我我都沒聽到......」（這是X，即做了什麼具體的事）

「你感覺被忽略了，也想要媽媽關心你，對嗎？」（這是Z，即當前的感受和需求）



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這樣一來，事實被精準陳述，孩子的感受和需求也被表達出來，他就會感覺到被理解和被接納，情緒也便會逐漸緩和下來。更關鍵的是，我們看到「需求→表達需求」的過程，其實就是「教孩子如何發脾氣」的過程。

想象一下，如果在孩子每次有情緒的時候，我們都能做到這樣，他們難道不會意識到嗎：原來我想要的，還可以用這樣的方式說出來......都說孩子從來都是依着大人的模樣行事，既如此，我們這個「樣子」就必須得做出來。

4. 強調發脾氣時還有其他形式

表達完需求並非結束。越是這個時候，越要趁熱打鐵，強化他其實可以用別的方式讓我知道他生氣了。

我的建議是，不要去去批判孩子的方式，儘管他們的宣洩方式多為消極的、原始的、激烈的，但這個時候挑他們的錯無異於火上澆油。

所以，不要有類似「你一生氣就知道哭、一生氣就摔門，像什麼樣子......」這樣的表述。我們只需要點醒孩子，他還有其他的選擇，就夠了。

比如：我們接着前面的步驟，像這樣幫孩子表達出感受之後，

「媽媽出差了那麼久，才剛剛回來......」

「但是我光照顧姐姐，你叫我我都沒聽到......」

「你感覺被忽略了，也想要媽媽關心你，對嗎？」



我是這樣跟DD說的：沒關係，你可以哭的。我剛剛雖然猜到了，但是我下次有可能不知道你想要什麼。所以，下次你可以直接過來告訴媽媽。

類似的情況還有：

你覺得被冤枉了， 你可以扔東西，但是你也可以過來找我聊天，去找爸爸聊天

你這篇字又寫錯撕掉要重寫，你可以大喊大叫，但是也可以深呼吸，或者試試從1數到10

你覺得我們說的不對，你可以摔門抗議，但是也可以寫下來，或者畫出來…...



總之，就是要讓孩子明白，你所有的情緒，哪怕是憤怒的，爸爸媽媽都能理解。但是情緒表達，完全可以採用不那麼過激的行為。兩遍三遍孩子沒變化，就五遍、十遍…...反正孩子們每天總是有各式各樣的脾氣要發，這對於咱們來說，都是教育的好機會。

時間長了，次數多了，孩子總會有那麼一次學會積極的表達，當他嘗到這個甜頭，其實也就明白了：比起過激的情緒宣洩，這樣反而更容易得到我想要的。

C媽說：最後還想要提醒大家的一點是：我們幫助孩子表達情緒和需求，最終的目的其實是讓孩子自己說出來。

所以，任何一種情緒，任何一件事情，不管是開心的，難過的、愉悦的、憤怒的...只要孩子願意開口向我們吐露，那我們要做的，就只有一件事——耐心地傾聽。

對於孩子來說，一個大人願意聽他說話，是很重要的。當他的每次表達，都能真的被父母聽見且尊重。那麼，他就會明白，我的憤怒、我的感受、我的需求，也可以說與父母聽。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院主治醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者；



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