青春期母女易衝突！重構邊界學習1相處方法　輕鬆找回你的小棉襖

昨天帶CC和DD在樓下玩，與同學家長閒聊。



正聊天呢，就聽見小A媽跟小B媽說，「你女兒正在朋友圈罵你呢！」小B媽：快給我截圖看看。

某些人能不能別像個24小時監控器？我喘口氣都覺得在被審判，窒息。真的夠夠了。

看完後小B媽肉眼可見地炸了，吐槽欲有如滔滔江水：

以前覺得，女兒是媽媽的小棉襖。

但現在，只覺得女兒是來討債的。

動不動就哐哐地關門，丟個白眼給自己，渾身上下寫着「生人勿近，親媽也勿擾」！

他爸說就聽，我說就滿臉不耐煩。

以前蹭着你頸窩，一遍遍說「媽媽最好，最愛媽媽」 。

現在我一開口她就嫌吵，甚至補刀「還是爸爸好」。

這一年發生了什麼？感覺娃不是長大了，是被「奪舍」了吧！



我們幾個聽着，這些場景，簡直熟得不能再熟了！

在CC10歲以後，我就明顯地感覺到了她對我的疏離感，以及對C爸越來越濃烈的依賴和崇拜。



C爸修東西、解難題、還能氣不喘地背起她，CC的眼神都迸發出星光，對爸爸的崇拜簡直都要溢出來了。有一次他倆聯手攻克數學難題，歡呼擊掌後，CC那小眼神還「不經意」地瞟了我一眼，潛台詞呼之欲出：「瞅瞅，我爸多牛！你肯定不行吧~」

我冤啊！我高考數學140分，我招誰惹誰了？



還有一次他倆理紅樓夢的人物關係圖，理完之後挑釁地進屋問鋪牀的我：「你知道巧姐和賈政什麼關係嗎？」

我冤啊！我也是受過高等教育的文科生，我怎麼不知道？

但我看到她挑釁的眼神，一時不知道自己該知道，還是不知道了？



很明顯，她希望我不知道！本以為是我家的個例，才發現同一個世界，同一種被青春叛逆期反覆「蹂躪」的老母親！

1. 為什麼青春期更容易和同性的家長產生衝突？

根據我卧底小區收集來的小規模樣本，我發現，相對於父女或者母子關係，母女關係就是更容易崩。

不同於男孩，女兒和母親有着強烈鏈接和巨大依賴，每個女孩對媽媽都有着複雜的感情。母親不但是女兒的堅強後盾和溫暖港灣，也是女兒走向獨立道路上的阻礙，因此媽媽總要蒙受各種責備和仇恨。女孩會想模仿母親，更會想戰勝母親。

埃裏克森心理社會發展理論指出，青春期是女兒通過否定母親部分特質，完成自我定義的關鍵期。曾經仰望媽媽的小女孩，開始用批判的眼光審視一切：「媽，你這想法太老土了！」、「你這做法根本不對！」而且，家裏那個「唱黑臉」的角兒，多半是媽媽。

愛之深，責之切；管之多，嫌之甚。

怕你冷，怕你餓，怕你走彎路，千叮嚀萬囑咐，一不小心就成了「煩人經」。所謂「誰管我，誰就是我的階級仇人」。於是乎，前/青春期的母女關係，一點就着，成了「易燃易爆」品。

2. 如何破除母女關係的魔咒？

一個簡單的切入點，就是重構邊界意識，重新定義下「關愛」和「控制」的區別。我有一個法子：不再把女兒當作自己的孩子，而是把她當閨蜜去相處。

如果是閨蜜，成年人之間基本的邊界感還是有的

如果她是你的孩子，你會忍不住期待，有期待就有要求，就會忍不住各種管控：

「哎呀，洗了手趕緊寫作業啊？」

「今天上學怎麼樣啊？上課有沒有開小差，有沒有被老師批評啊？」

「你看這都寫出格了，擦了重寫啊？」



在你的強勢、干涉、嘮叨下，孩子漸漸失去了溝通的慾望。TA越沉默，你越來氣。但「馬甲」換成閨蜜，邊界感是不是一下就清楚了？

哪怕和閨蜜關係再鐵，你也知道不該管的不管。

你也不會貿然去干涉她工作業績怎麼樣？KPI有沒有完成？上班有沒有摸魚？她願意主動說，我們就聽，她抱怨，我們就跟着一起吐槽。除此之外，不會過多干涉。

同理，如果是面對孩子，我們的接納度就會很低

你會忍不住放大她的錯誤，焦慮，一焦慮容錯率就低，對孩子各種看不慣：

「你看誰的衣服這麼穿的，也不怕別人笑話。」

「你頭髮都亂成什麼樣了？這麼紮起來不更涼快嗎？」

「你走路能不能抬起頭來，含胸駝背得多難看。」



但馬甲換成閨蜜，我們的接納度就會變得高得多。即使閨蜜有那麼一丟丟問題，你也會告訴自己，誰還沒有個自己的小問題，小缺點。哪怕閨蜜染了一個你超級不能接受的髮色，穿了一身超級雷人的穿搭，行為抽象，你也不會隨意評判，最多是外邊裝作不認識圖片。自己的閨蜜自己寵，對彼此的行為差異接受度更高。

面對閨蜜，我們時刻把關係放在問題前邊的

做任何行為前，你都會提前設想，這麼做，會不會損害彼此的關係？當閨蜜遇到難題了，你也不會落進下石，不會擺事實講道理，不會長篇大論，輸出經驗。是不是得第一個站出來力挺，有錢出錢，有人出力。跟她站在一起，罵罵看不慣的人和事。

你不會怕她驕，恐她傲，憂她餒，任何時候都是把關係放在前邊。

但面對孩子時，我們總是忍不住把問題放大，一齣現錯誤就迫不及待地修正，把教育擺在關係前。

孩子說白天犯睏，總是走神，你說：

晚上叫你早點睡你不聽，你賴誰啊！

孩子吐槽，老師太兇，你怕孩子抵觸老師，趕忙替老師說話「老師還不是為你好」



換作誰，也不想再跟你分享了。把孩子當閨蜜處，當你想控制、審問、說教……我們可以先在心裏設想下，如果她是我的閨蜜，我這麼做合適嗎？

你當然也可以適時提建議，但聽不聽這事就沒法強求

你可能要說，我要這麼慣孩子，她不得上了天？

注意前提，此篇的前提是，（前）青春期「跟你劍拔弩張」的孩子。

這個階段的重點是，你想管，也管不了啊；你輸出，人家也不聽啊。倒不如把關係先搞好，需管教的問題，再潛移默化，徐徐圖之。自打把女兒當閨蜜處後，我和CC的關係不再緊張，甚至將之前的那種依賴進入到了下一個level。

革命般的情誼，親密且彼此有邊界。任何關係之間，都是你越步步緊逼，對方越想逃離。

你向後退幾步，保持一個安全的距離，孩子放鬆戒備，他反而會願意靠近你

換個馬甲跟女兒相處，你就會發現：

女兒真的是上天給媽媽的禮物——她們細膩、體貼，會察覺你的情緒，發現你的細微變化，哪怕你只是新換了一個髮圈，她也能一眼看出，然後給你一波情緒價值。

而且，生了女兒，你就有了固定搭子（夥伴）。跟隊友一起逛街跟欠他錢一樣，動不動就累死了，要找個咖啡店休息一下。買個衣服比殺了他還難，不是坐門口不進去，就是「隨便，都行，你自己決定」。但女兒不一樣啊，她真的超會的，審美也在線，建議還中肯。有了女兒，基本啥搭子都齊了。

一起探店、品嚐美食，穿梭在熱鬧的街頭；

一起喝奶茶，點兩杯不同的口味，你嚐嚐我的、我嚐嚐你的；

一起穿同樣的衣服，戴相似的首飾，打扮美美的去逛街；

一起去打卡各種著名非著名的景點；

一起逛文創店、穀子店、飾品店；

一起看電影；

一起旅行；

一起追星；

一起睡覺說悄悄話；

一起背後蛐蛐別人（議論他人）......



養育女兒，是一場漸行漸遠的修行，但也是一場雙向奔赴的浪漫。

她已大，你未老。

與其在「控制與反叛」的泥潭裏拉扯，不如放棄教育者身份，以「閨蜜」之名，重新定義這場母女緣分。放下居高臨下的教導，拾起平等尊重的傾聽；收起無休止的擔憂，釋放真誠的分享。你會發現，那個曾經的小棉襖，從未走遠，她只是換了一個馬甲愛你——

以朋友的身份，與你並肩看世界，分享喜怒哀樂，成為你生命中最獨特、最貼心的「戰友」+「閨蜜」。

