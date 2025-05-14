教養｜孩子易失控發脾氣 理解背後原因並對症下藥 附5招應對方法

小朋友常見的問題就是不懂得孩子控制情緒，容易用發脾氣來表達情緒，常令家長頭痛不已。其實他們發脾氣的原因有很多，家長需先了解背後原因，才能對症下藥。以下分享5招幫助孩子控制情緒。



孩子發脾氣的常見原因

有些孩子的情緒控制能力較弱，很容易發脾氣。不過發脾氣的原因有很多，例如有些孩子較自我中心，當要求得不到滿足時，往往會以發脾氣來表達不滿；有些可能用發脾氣來吸引其他人的注意。

另外有些孩子可能因為不能適當表達自己，或因為別人誤解自己的意思而發脾氣。亦有一些孩子，常與大人對抗，他們拒絕合作，常因小事而發脾氣。所以在處理孩子的情緒問題時，最好先了解發脾氣的原因方能對症下藥。

孩子的情緒控制能力較弱、容易發脾氣，其實背後有不同原因。（photoAC）

5招幫助孩子控制情緒

訂立守則

與孩子訂立守則，讓他明白家長的要求，並知道發脾氣是不當的行為。預先說明，若他發脾氣的話，就會有什麼後果。

多與孩子溝通

多與孩子談話，聆聽他的想法和感受，了解他因何原因而發脾氣。

教導表達情緒的方法

有些孩子可能因不懂得表達自己的感受而發脾氣。教導孩子正確表達情緒的方法可減少他發脾氣的機會。

可教導他表達感受的詞彙，例如：「生氣時，不應該亂丟東西，可以告訴爸媽『我好嬲』，然後講原因。」

灌輸分享及互相禮讓的觀念

面對較自我中心的孩子，平日可多向他灌輸互相分享和禮讓的概念。若孩子能與人分享或禮讓他人，就多加讚賞。

給予適當的回應

若孩子刻意與家長對抗和拒絕合作，可忽視他對抗或發脾氣的行為，不要給予任何注意，並在有需要時使用合理後果、冷靜時段或隔離時段等方法。

不過當孩子表現好時，就要加以讚賞，並且多給予正面的注意。

資料來源：教育局《處理兒童的行為、情緒及學習問題》