孩子太膽小？Patrick Sir分享心得　用「3」這數字助兒子克服畏懼

編按：當孩子不敢接觸新事物時，可先別以「冇膽」來標籤他們啊！以下節錄自《82課早知道》一書的內容，Patrick Sir（林溥來）便分享了「3」這個數字的神奇力量，讓小孩甚至大人也敢拿來勇氣來挑戰自己。



善用「三」的神奇力量。

「三」這個數字在宗教、文化及自然界中都有重要意義。基督教的三位一體（聖父、聖子、聖靈）和佛教的三寶（佛、法、僧）象徵完整與平衡；中國文化中的「三綱」—— 君臣、父子、夫婦，提醒我們維持和諧與穩定。在自然界，光的三原色（紅、藍、綠）構成所有色彩，而物理學中的三態（固態、液態、氣態）則是物質的基本形態。

我每次學習新事物或接受新挑戰時，亦喜歡利用「三」這個數字，提醒自己凡事不要妄下判斷，必須容許至少三次體驗的機會，這樣得到的初步了解才較全面。還記得某天，當時只有兩歲半的兒子想挑戰一個巨型的遊樂設施。第一次，他非常膽怯，堅持要我陪伴。我立刻想起了「三」，心裏盤算無論如何都要他有至少三次體驗的機會。於是，我先給他信心，保證我會全程陪伴他。他慢慢地探索，每爬幾步就回頭看我，花了頗長時間，終於艱辛地完成首次挑戰。完成後，他在少許猶豫下，決定再爬一次。這次他仍然要求我的陪伴，但回頭次數和所花時間明顯減少，信心亦有所提升。

完成第二次後，他信心大了不少，興奮地要求挑戰第三次。這一次，他仍然要求我的陪伴，但時間快了很多。過程中除了減少了失誤，還不時回頭向我露出自信的笑容。我自己應用於接受新挑戰的小方法，在兒子身上同樣有效。

在人際關係中，「三」也提醒我們不要急於對人下判斷。與某人見面一兩次，往往不足以了解對方。至少需要三次深入交流，才能稍為看清一個人的性格與價值。

就算精明的諸葛亮，也是透過劉備的「三顧草廬」，確認對方的誠意與耐心。如何善用「三」的神奇力量，我相信根據我以上簡短的分享，你也足以「舉一反三」，應用在能夠幫助自己的層面上。

延伸閱讀：家庭生活有在進步？靠的不是金錢「5件事」做對培養「家庭氣質」

+ 21

《82課早知道》（萬里機構授權使用）

書名：《82課早知道》

作者：林溥來（Patrick Sir），英語教育中心創辦人及國際幼稚園校監，擁有近30 年教育經驗。此外，更主持知名電視節目《東張西望》及閱讀推廣節目《開卷》，積極推動閱讀文化。Patrick Sir跨足教育與娛樂界，全心致力於教育創新與文化推廣，是深受各界認可的Edutainer（教育與娛樂結合的倡導者）。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】