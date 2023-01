親子好去處｜兔年新春商場、遊樂場打卡位 摺紙福兔 花牌工作坊

農曆新年快到了,全港多個商場和遊樂場紛紛佈置新年裝飾喜迎兔年!01親子為你介紹2023兔年新春商場、遊樂場打卡位。黃金海岸商場、黃埔天地、海洋公園、現崇山商場、香港仔中心、大本型商場、D•PARK,還有華懋集團旗下商場,各有不同特色!快點趁著假期和孩子一起到處打卡,留下美好的回憶吧!



黃金海岸商場呈獻「新春光映迎金兔」

虎辭勝歲,兔躍開新運。象徵活力和希望的金兔今個新春跳入黃金海岸商場,與大家迎春獻福,將於即日起至2月5日期間呈獻「新春光映迎金兔」。商場內外將掛滿逾百個色彩繽紛的燈籠,打造近20米長的萬彩花燈巷子,七彩光芒映照整個海岸美景,讓大家在金光燦爛的海景襯托下感受奪目洋溢的喜慶新年,中庭更將設5米長「金光玉兔花燈隧道」,讓顧客穿過金兔福耳造型的花燈大路,寓意來年福兔綿延,動如玉兔迎吉祥!

黃金海岸商場「新春光映迎金兔」兩大打卡場景

+ 1

黃金海岸商場 呈獻 「新春光映迎金兔」裝置開放詳情

日期:即日起至2023年2月5日

時間:上午10時至下午10時

地點:黃金海岸商場中庭

黃埔天地新春2023 呈獻「兔紙揮筆型卯年」

兔年將至,黃埔天地今年聯同兩位本地藝術大師- 國際著名摺紙藝術家 「陳柏熹」及著名書法家「華戈」,於1月7日至2月5日期間為商場呈獻「兔紙揮筆型卯年」,於黃埔號及聚寶坊帶來以摺紙福兔為主題的打卡賀年藝術裝置,設計注入了傳統書法及摺紙藝術的美學精萃,創意滿分之餘又充滿時代感,祝福大家兔年同來接福! 此外,商場更推出利是封換領活動及立體福兔摺紙工作坊,讓大家開開心心過一個豐足的新年!

「兔紙揮筆型卯年」主題新年裝飾

日期:2023年1月7日至2月5日

地點:黃埔天地黃埔號及聚寶坊

海洋公園「團園賀年2023」

海洋公園「團園賀年2023」將於1月19日至2月5日與大家一同躍動迎接豐足兔年。今年公園準備一系列喜迎兔年活動,由喜慶節目、精品市集、兔年美饌佳餚到寓教於樂的保育體驗,樣樣精彩。齊齊與家人朋友一同全萌過年,捉緊好運!

+ 6

現崇山商場「現崇山大藝棚」

現崇山商場今年新春以傳統港式藝術為題,於節慶期間與大家一起認識香港獨有的珍貴產業-港式大花牌扎作技藝,與本地藝術單位陳聲工作室合作,舉辦本土傳統藝術主題活動,好玩推介包括新春期間限花牌打咭裝置及迷你花牌親子工作坊等,適合一家大小參與,齊齊發揮藝術潛能及創意,一同傳承本土特色工藝品文化。

+ 1

日期:2023年1月12日至2月26日

地點:現崇山商場1/F 平台

香港仔中心呈獻「新春花滿鯉躍賀兔年」

癸卯兔年將至,香港仔中心於即日起至2月5日期間特別以福兔及錦鯉為主題,於香港仔露天廣場及商場設4大賞心悅目開運新春裝置,包括炫光開運桃花樹、巨型鯉躍飛揚走馬燈、花開錦鯉躍拱門及光影蝶舞福兔園,為商場增添節慶氣氛,祝願大家來年兔氣揚眉,鯉躍龍門!

4大開運打卡景點@香港仔中心

+ 2

香港仔中心「花滿鯉躍賀兔年」開放詳情

開放日期:2023年1月7日起至2月5日

地點:香港仔南寧街香港仔中心露天廣場及二期二樓

大本型商場福氣呈獻「瑞兔型春賀新歲」

今個農曆新年, 20隻精靈活潑的萌萌瑞兔躍進了油塘大本型商場,鬼馬穿梭於商場中庭及室外位置,傳播吉祥興旺與福氣!活蹦亂跳的瑞兔家族將於1月13日至2月19日期間穿梭於大本型的8大福氣熱點,包括「兔躍升空」熱氣球、「添福彩燈」LED氣球裝置、「玉兔望月」海景區等,等候各位型男型女帶同親朋好友及一家大小向牠們拜個好年,一同玩耍共度喜悅新春!除此以外,商場更為大家特別呈獻多個精彩活動,如星級賀歲表演及甜蜜互動工作坊等,保證為大家「型」來一個精彩絕倫豐富無比的新年,將喜慶氣氛添至滿瀉!

+ 4

D•PARK 《 白紙市集 - 兔紙年宵 及 兔紙新年市集 》

新年新開始,D•PARK作為全港首個以兒童運動為主題的室內親子活動新熱點,繼充滿冬季運動活力的冬日放電嘉年華後,再迎來首次登陸荃灣齊集10位星級檔主、過百個創意品牌及3大打卡位的《 白紙市集 - 兔紙年宵 及 兔紙新年市集 》、3大人氣獲獎新店及3重消費賞,讓你一家大細逛盡新店及年宵市集、入手新傢俱家品去舊迎新,快樂過新春兔年。

+ 2

《 白紙市集 - 兔紙年宵 》

日期:1月16-21日

時間: 16-18日:2-9pm 及 19-21日:2-10pm

地點:D‧PARK L1 中庭

華懋集團旗下商場新春【花蝶· 盛放紙藝園】

年花,人人都愛它!為迎接癸卯兔年,華懋集團旗下商場 – 翩滙坊、好運中心、順福糧倉、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、巴黎.倫敦.紐約戲院購物中心、迎濤灣廣場、富豪花園商場及豪景花園商場,由即日起 呈獻【花蝶· 盛放紙藝園】,特意以喜慶優雅的年花為主題,寓意未來一年幸福豐盛。其中於將軍澳翩滙坊商場設巨型紙花藝裝置「新春花藝祈願噴泉」,逾百朵紙花打造出繁花盛放的許願噴泉,祝願大家心想事成!而沙田好運中心則會舉辦沙田區最大型室內年宵「新春福運賀年市集」,不但帶來各式應節食品、年宵攤位、手作市集外,還提供賀年花卉、年桔、桃花、富貴竹等,更會展出多款匠心設計的新春花藝作品,願兔年心花盛放,好運連連!

翩滙坊「新春花藝祈願噴泉」開放詳情:

日期: 即日起至2023年2月20日

時間:上午10時至晚上10時

地點:翩滙坊G/F大堂

費用:免費

【01空間優惠】The World Of Nickelodeon 特展香港站門票(需2個工作天前預訂)

約12,000 呎親子遊樂場內玩盡14個沉浸式體驗的遊玩設施,Nickelodeon五大動畫 SpongeBob SquarePants、PAW Patrol、Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles、Dora the Explorer 及 Bubble Guppies 齊集香港!把握機會,撲定優惠門票,還有機會與您喜愛的 Nickelodeon 動畫角色見面拍照,齊齊開Party。

The World of Nickelodeon

日期:即日起至2023年2月12日

地址:九龍灣國際展貿中心B102-108

Let’s Play Entertainment Centre(佔地約12,000平方尺)

開放時間及「01空間」限時九折套票票價:

1. 普通日子(不包括星期六、日、學校及公眾假期):14:00 - 19:40

成人(一位)+ 小童(一位): $357(原價:$396)

成人(一位)+ 小童(兩位): $562(原價:$624)

成人(兩位)+ 小童(一位): $508(原價:$564)

2. 特別日子(包括星期六、日、學校及公眾假期):10:00 - 20:10

成人(一位)+ 小童(一位): $357(原價:$396)

成人(一位)+ 小童(兩位): $562(原價:$624)

成人(兩位)+ 小童(一位): $508(原價:$564)

普通日子入場時段:14:00 - 15:40、16:00 - 17:40、18:00 - 19:40

特別日子入場時段:10:00 - 11:40、12:00 - 13:40、14:30 - 16:10、16:30 - 18:10、18:30 - 20:10

*每節為100分鐘, 每節之間20分鐘為場內清潔及消毒。

👉🏻👉🏻👉🏻立即預約

【01空間優惠】FWD 富衛保險呈獻:One Piece海賊王《大海賊時代!亞洲巡迴展》 香港站(需2個工作天前預訂)

東映破天荒授權,本地團隊全新設計逾1萬呎體驗展覽,重温One Piece海賊王超過20年經典場面。場內共有16大主題專區,神級還原頂峰戰爭及鬼之島大戰等經典篇章及場景,配合光影聲效提供嶄新體驗,設8大關卡供參與者暢玩AR+實體遊戲,累積懸賞分數贏取限量禮品。

- 獨家九折票價 -

入場門票 - 成人(一位)+ 小童(一位): $393(原價:$436)

入場門票 - 成人(兩位): $465(原價:$516)

入場門票 - 成人(兩位)+ 小童(一位): $625(原價:$694)

日期:即日起至2023年2月5日

地址:九龍尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE國際廣場 4樓

開放時間:

星期一至四 12:30 – 21:00(最後入場時間為 19:30)

星期五 12:30 – 22:00(最後入場時間為 20:30)

星期六至日及公眾假期 10:30 – 22:00(最後入場時間為 20:30)

團體限制:

長者 : 61歲或以上

成人 : 12-60歲

兒童 : 1-11歲(由於體驗及安全考量,本展覽不建議未滿1歲之嬰幼兒參加。)

👉🏻👉🏻👉🏻立即預約