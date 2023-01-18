親子好去處｜兔年新春商場、遊樂場打卡位 摺紙福兔 花牌工作坊

農曆新年快到了，全港多個商場和遊樂場紛紛佈置新年裝飾喜迎兔年！01親子為你介紹2023兔年新春商場、遊樂場打卡位。黃金海岸商場、黃埔天地、海洋公園、現崇山商場、香港仔中心、大本型商場、D•PARK，還有華懋集團旗下商場，各有不同特色！快點趁著假期和孩子一起到處打卡，留下美好的回憶吧！



黃金海岸商場呈獻「新春光映迎金兔」

虎辭勝歲，兔躍開新運。象徵活力和希望的金兔今個新春跳入黃金海岸商場，與大家迎春獻福，將於即日起至2月5日期間呈獻「新春光映迎金兔」。商場內外將掛滿逾百個色彩繽紛的燈籠，打造近20米長的萬彩花燈巷子，七彩光芒映照整個海岸美景，讓大家在金光燦爛的海景襯托下感受奪目洋溢的喜慶新年，中庭更將設5米長「金光玉兔花燈隧道」，讓顧客穿過金兔福耳造型的花燈大路，寓意來年福兔綿延，動如玉兔迎吉祥！

黃金海岸商場「新春光映迎金兔」兩大打卡場景

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黃金海岸商場 呈獻 「新春光映迎金兔」裝置開放詳情

日期：即日起至2023年2月5日

時間：上午10時至下午10時

地點：黃金海岸商場中庭

黃埔天地新春2023 呈獻「兔紙揮筆型卯年」

兔年將至，黃埔天地今年聯同兩位本地藝術大師- 國際著名摺紙藝術家 「陳柏熹」及著名書法家「華戈」，於1月7日至2月5日期間為商場呈獻「兔紙揮筆型卯年」，於黃埔號及聚寶坊帶來以摺紙福兔為主題的打卡賀年藝術裝置，設計注入了傳統書法及摺紙藝術的美學精萃，創意滿分之餘又充滿時代感，祝福大家兔年同來接福! 此外，商場更推出利是封換領活動及立體福兔摺紙工作坊，讓大家開開心心過一個豐足的新年！

「兔紙揮筆型卯年」主題新年裝飾

日期：2023年1月7日至2月5日

地點：黃埔天地黃埔號及聚寶坊

海洋公園「團園賀年2023」

海洋公園「團園賀年2023」將於1月19日至2月5日與大家一同躍動迎接豐足兔年。今年公園準備一系列喜迎兔年活動，由喜慶節目、精品市集、兔年美饌佳餚到寓教於樂的保育體驗，樣樣精彩。齊齊與家人朋友一同全萌過年，捉緊好運！

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現崇山商場「現崇山大藝棚」

現崇山商場今年新春以傳統港式藝術為題，於節慶期間與大家一起認識香港獨有的珍貴產業-港式大花牌扎作技藝，與本地藝術單位陳聲工作室合作，舉辦本土傳統藝術主題活動，好玩推介包括新春期間限花牌打咭裝置及迷你花牌親子工作坊等，適合一家大小參與，齊齊發揮藝術潛能及創意，一同傳承本土特色工藝品文化。

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日期：2023年1月12日至2月26日

地點：現崇山商場1/F 平台

香港仔中心呈獻「新春花滿鯉躍賀兔年」

癸卯兔年將至，香港仔中心於即日起至2月5日期間特別以福兔及錦鯉為主題，於香港仔露天廣場及商場設4大賞心悅目開運新春裝置，包括炫光開運桃花樹、巨型鯉躍飛揚走馬燈、花開錦鯉躍拱門及光影蝶舞福兔園，為商場增添節慶氣氛，祝願大家來年兔氣揚眉，鯉躍龍門！

4大開運打卡景點＠香港仔中心

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香港仔中心「花滿鯉躍賀兔年」開放詳情

開放日期：2023年1月7日起至2月5日

地點：香港仔南寧街香港仔中心露天廣場及二期二樓

大本型商場福氣呈獻「瑞兔型春賀新歲」

今個農曆新年， 20隻精靈活潑的萌萌瑞兔躍進了油塘大本型商場，鬼馬穿梭於商場中庭及室外位置，傳播吉祥興旺與福氣！活蹦亂跳的瑞兔家族將於1月13日至2月19日期間穿梭於大本型的8大福氣熱點，包括「兔躍升空」熱氣球、「添福彩燈」LED氣球裝置、「玉兔望月」海景區等，等候各位型男型女帶同親朋好友及一家大小向牠們拜個好年，一同玩耍共度喜悅新春！除此以外，商場更為大家特別呈獻多個精彩活動，如星級賀歲表演及甜蜜互動工作坊等，保證為大家「型」來一個精彩絕倫豐富無比的新年，將喜慶氣氛添至滿瀉！

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D•PARK 《 白紙市集 - 兔紙年宵 及 兔紙新年市集 》

新年新開始，D•PARK作為全港首個以兒童運動為主題的室內親子活動新熱點，繼充滿冬季運動活力的冬日放電嘉年華後，再迎來首次登陸荃灣齊集10位星級檔主、過百個創意品牌及3大打卡位的《 白紙市集 - 兔紙年宵 及 兔紙新年市集 》、3大人氣獲獎新店及3重消費賞，讓你一家大細逛盡新店及年宵市集、入手新傢俱家品去舊迎新，快樂過新春兔年。

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《 白紙市集 - 兔紙年宵 》

日期：1月16-21日

時間： 16-18日：2-9pm 及 19-21日：2-10pm

地點：D‧PARK L1 中庭

華懋集團旗下商場新春【花蝶· 盛放紙藝園】

年花，人人都愛它！為迎接癸卯兔年，華懋集團旗下商場 – 翩滙坊、好運中心、順福糧倉、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心、迎濤灣廣場、富豪花園商場及豪景花園商場，由即日起 呈獻【花蝶· 盛放紙藝園】，特意以喜慶優雅的年花為主題，寓意未來一年幸福豐盛。其中於將軍澳翩滙坊商場設巨型紙花藝裝置「新春花藝祈願噴泉」，逾百朵紙花打造出繁花盛放的許願噴泉，祝願大家心想事成！而沙田好運中心則會舉辦沙田區最大型室內年宵「新春福運賀年市集」，不但帶來各式應節食品、年宵攤位、手作市集外，還提供賀年花卉、年桔、桃花、富貴竹等，更會展出多款匠心設計的新春花藝作品，願兔年心花盛放，好運連連！

翩滙坊「新春花藝祈願噴泉」開放詳情：

日期： 即日起至2023年2月20日

時間：上午10時至晚上10時

地點：翩滙坊G/F大堂

費用：免費

【01空間優惠】The World Of Nickelodeon 特展香港站門票（需2個工作天前預訂）

約12,000 呎親子遊樂場內玩盡14個沉浸式體驗的遊玩設施，Nickelodeon五大動畫 SpongeBob SquarePants、PAW Patrol、Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles、Dora the Explorer 及 Bubble Guppies 齊集香港！把握機會，撲定優惠門票，還有機會與您喜愛的 Nickelodeon 動畫角色見面拍照，齊齊開Party。

The World of Nickelodeon

日期：即日起至2023年2月12日

地址：九龍灣國際展貿中心B102-108

Let’s Play Entertainment Centre（佔地約12,000平方尺）

開放時間及「01空間」限時九折套票票價：

1. 普通日子（不包括星期六、日、學校及公眾假期）：14:00 - 19:40

成人（一位）+ 小童（一位）: $357（原價：$396）

成人（一位）+ 小童（兩位）: $562（原價：$624）

成人（兩位）+ 小童（一位）: $508（原價：$564）

2. 特別日子（包括星期六、日、學校及公眾假期）：10:00 - 20:10

成人（一位）+ 小童（一位）: $357（原價：$396）

成人（一位）+ 小童（兩位）: $562（原價：$624）

成人（兩位）+ 小童（一位）: $508（原價：$564）

普通日子入場時段：14:00 - 15:40、16:00 - 17:40、18:00 - 19:40

特別日子入場時段：10:00 - 11:40、12:00 - 13:40、14:30 - 16:10、16:30 - 18:10、18:30 - 20:10

*每節為100分鐘, 每節之間20分鐘為場內清潔及消毒。

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【01空間優惠】FWD 富衛保險呈獻：One Piece海賊王《大海賊時代！亞洲巡迴展》 香港站（需2個工作天前預訂）

東映破天荒授權，本地團隊全新設計逾１萬呎體驗展覽，重温One Piece海賊王超過20年經典場面。場內共有16大主題專區，神級還原頂峰戰爭及鬼之島大戰等經典篇章及場景，配合光影聲效提供嶄新體驗，設8大關卡供參與者暢玩AR+實體遊戲，累積懸賞分數贏取限量禮品。

- 獨家九折票價 -

入場門票 - 成人（一位）+ 小童（一位）: $393（原價：$436）

入場門票 - 成人（兩位）: $465（原價：$516）

入場門票 - 成人（兩位）+ 小童（一位）: $625（原價：$694）

日期：即日起至2023年2月5日

地址：九龍尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE國際廣場 4樓

開放時間：

星期一至四 12:30 – 21:00（最後入場時間為 19:30）

星期五 12:30 – 22:00（最後入場時間為 20:30）

星期六至日及公眾假期 10:30 – 22:00（最後入場時間為 20:30）

團體限制：

長者 : 61歲或以上

成人 : 12-60歲

兒童 : 1-11歲（由於體驗及安全考量，本展覽不建議未滿1歲之嬰幼兒參加。）

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