按摩｜新年大掃除肩頸手肘易酸軟不適　中醫教按7大穴位紓緩疲勞

年廿八大掃除或新年過後，許多媽媽都累積了不少疲勞。連日來的操勞可能會導致肩頸、手肘位置酸軟不適。許懿清中醫師分享了7個能紓緩疲勞的穴位及按摩方法，讓各位家長好好休息放鬆。



7個紓緩疲勞穴位

1. 肩外俞穴：位於頸背部，第一胸椎棘突，往左右各約四指寬處。

2. 中府穴：位於人體的胸外側部，與第一肋間隙平行。將右手三指併攏，放在胸窩上，中指指腹位置即是。

3. 手三里穴：位於手肘彎曲外側的橫紋尾端處（曲池穴），再往下三橫指寬位置。

4. 風池穴：位於後頸部頭骨下，兩條大筋外緣陷窩中，相當於耳垂齊平。

5. 天柱穴：天柱穴的位置在頸部髮際下，大筋外側凹陷處。

6. 肩井穴：肩井穴位於肩膀上，在乳頭正上方與肩線交會處。

7. 天宗穴：天宗穴位於上背部肩胛骨高處，按摩時還可以帶到旁邊的膏肓穴（位於肩胛骨內側，第4胸椎棘突下，左右旁開3寸處），都可以疏通肩部經絡減少不適。

不少媽媽在新年期間都操勞不已，應好好休息放鬆。（photoAC）

穴位按摩方法

以上各組穴位，輪流用指腹以陰力按揉每個穴位10秒，重複按揉3個回合。按自身需要，每日可進行2-3趟。

完成以上的穴位按揉後，宜用熱毛巾熱敷疲勞部位，之後以輕柔手法掐壓疲勞位置的肌肉數分鐘，之後寄上保暖衣物休息。

資料獲許懿清中醫師授權轉載

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