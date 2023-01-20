農曆新年｜小朋友切勿亂食賀年糕點 有機會令消化不良、胃部不適

農曆新年，大家最愛莫過於多種口味的傳統賀年糕點，例如年糕、蘿蔔糕及芋頭糕等等。小朋友最愛一定是每家每戶的全盒，糖果、朱古力、香口小食等都吃過不停。到底這些賀年糕點和賀年全盒暗藏多少飲食陷阱或卡路里？小朋友亂食又會有甚麼後果呢？謝施敏(Kirby) - 認可營養師為大家逐一解構！



亂食賀年糕點容易消化不良、胃氣脹、胃部不適

賀年糕點如年糕、蘿蔔糕及芋頭糕等等，小朋友都不宜多吃。

年糕的糖分比較高，以一件50克年糕為例，糖分約有三粒方糖。加上年糕需要用上糯米粉來製作，大量進食會為幼兒造成消化不良。

另外，以一件50克的蘿蔔糕為例，已含有約260毫克鈉質，屬高鹽份糕點，蘿蔔糕的製作過程中會加入一些臘肉或醃製肉類，大量攝取會對幼兒或小朋友的腸胃或腎臟造成負擔。

芋頭糕雖然脂肪含量比蘿蔔糕低一點，糖分也頗低，不過芋頭是比較難消化的食物，對幼兒來說應該比較難消化，或會引起胃氣脹或胃部不適。

營養師建議食用份量 大推3大消滯方法

食用份量方面：可挑選不同賀年糕點淺嘗，每次總份量不多於1.5件。

消滯方法：進食水果除了有清爽解膩的口感 ，亦含有豐富膳食纖維，可刺激腸道蠕動，幫助消化。

飲用足夠水份，建議小朋友每日飲六至八杯水，促進消化。

餐後亦可陪同小朋友散步，少量輕量運動，亦有助腸道蠕動。

賀年全盒的中式糖果糖分甚高 油角屬於脂肪及糖含量高

雜錦中式糖果方面(糖冬瓜、糖蓮藕、糖蓮子、糖椰絲)，本身食材的熱量不高，但由於製作過程中，需要用上大量糖漿烹煮，其後再在表面加入大量糖霜，令糖分含量變得非常高。

以油角為例，脂肪及糖含量亦很高，100克食品(大概4粒)，有38克脂肪(約7.5茶匙油)，糖17克(大概3.5粒方糖)。

儘管如此，對於傳統賀年小食，小朋友平常比較少見，應該會特別感到好奇。小朋友可以淺嘗少許，藉着新年認識中國傳統賀年小吃。

資料來源：謝施敏(Kirby) - 認可營養師(香港營養師學會)

謝施敏(Kirby) - 認可營養師(香港營養師學會) 「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。

營養師教擺放健康全盒 減低子女對糖果的欲望

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會) 就子女對全盒的欲望有一套方法應對。她指

每到新年的時候，她都會預備健康全盒，減低女兒面對太多糖果的誘惑。相比起包裝糖果或中國賀年糖果如糖蓮子、糖冬瓜等等，可以選擇杏脯乾、紅棗代替。這些水果乾不含添加糖分，含有膳食纖維及鉀質，營養比糖果豐富。

其次，可以擺放少量朱古力餅、朱古力或零卡蒟蒻。朱古力餅含有澱粉質，比只吃朱古力飽肚，可減少進食過量，又可以淺嘗朱古力的味道。零卡蒟蒻更是無熱量，也可滿足甜食的慾望。這樣一來，既有女兒喜歡的小食，同時亦相對健康。

當然，在親友家中的全盒可能也會有別的糖果款式，這時候也可以提醒女兒要與大家分享小食糖果，喜歡的糖果可以淺嘗一下，不應該獨佔，從而控制她們的進食份量。

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會) 「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

👉🏻👉🏻👉🏻新年暴食易致胃脹消化不良 中醫推介3款茶飲助消滯消胃氣減肥宜飲👈🏻👈🏻👈🏻

+ 2

點擊即睇「童SEN同行」↓↓↓