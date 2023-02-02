韓母長年照顧癲癇兼患癌女兒 不堪壓力餵安眠藥殺害女兒

子女身患頑疾，作爲父母都希望給予無限支持，但當壓力到達臨界點，家庭悲劇或就此釀成。韓國一名六旬母親的女兒患有癲癇症及腦病變，缺乏自理、溝通和行動能力。由於丈夫忙於工作謀生，多年來照顧女兒的重任落於該母親身上。2022年初女兒更確診患有大腸癌，化療效果不佳令母親不堪照顧壓力，給女兒餵安眠藥將其殺害，後來欲以安眠藥自殺不遂。地方檢察廳最初要求判處事主12年有期徒刑，後來獲判緩刑。



據韓媒報道，南韓仁川一名育有一對子女的六旬母親殺害其重病女兒，引起社會熱議。事主女兒出生後就獲診斷患有一級腦病變和癲癇症，事主丈夫因在外地工作謀生，所以主要由事主照顧女兒，時間長逾30年。

女兒大腸癌化療效果不佳 母親壓力大增

身患重疾的事主女兒日常生活不能自理及以言語交流，加上行不便，所以生活大小事情都由事主照顧。2022年1月，女兒不幸確診大腸癌第三期，再加重事主照顧女兒的壓力。據事主兒子求情時透露，姐姐患癌期間曾嘗試化療，母親也對化療心存希望，但姐姐體内血小板數量持續下降，無奈終止化療，此令事主非常絕望。

女兒病重令事主獨力難支，身陷絕境的事主選擇餵女兒服食安眠藥，將其殺害，其後自己也嘗試服用安眠藥自殺。事發後六小時，事主兒子上門及時將母親救回。

事主餵女兒服食安眠藥將其殺害，其後自己也嘗試服用安眠藥自殺。（photoAC圖片）

事主兒子求情：母親堅持每天為姐姐洗澡、打扮

同年12月，仁川地方檢察廳請求判處事主12年有期徒刑。事主兒子求情請求輕判時表示，姐姐一直以來不能透過説話表達自己，但母親對她的愛從來不變。母親擔心姐姐身上有排泄物的味道，堅持每天替女兒洗澡；又會為女兒打扮，給她穿漂亮的衣服和將頭髮紥辮子。

事主在法庭上自責未有盡母親的責任，「本來應該跟女兒一起走的，我卻一個人活下來，很抱歉。」法院考慮到事主長期照顧患有重疾的女兒，比一般父母犧牲更多，只能咬緊牙關抱持責任感照顧她，身心靈卻承受莫大傷痛，故難以將責任歸咎於事主一人。最終事主獲判3年有期徒刑，緩刑5年。

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