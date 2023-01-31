奶奶稱不夠奶水擅餵9日大孫子食米糊 懶理網民勸止：我哋習俗係咁

新手家長常收到長輩的育兒建議，當中有些建議未必是安全的，但長輩卻會堅持己見，表示自己長久以來都是這樣做。內地有奶奶拍片餵9日大的孫子吃米糊，在網民勸止下仍堅持己見。衞生署指出嬰兒有8項表現才預備好進食固體食物，家長不宜過早為孩子加固。



餵9日大嬰兒食米糊

綜合內地媒體報導，廣東梅州有一名女子發布短片，她在片中稱孫子剛出生9天，不夠奶水吃，所以她煮了些米糊餵孫子吃。從影片截圖可見，女子用匙餵嬰兒吃米糊後，嬰兒很快就吐出米糊，但女子仍繼續餵他吃米糊。

片段隨即引起網民熱議，不少網友都非常擔心片中嬰兒的健康，大部分人都表示寶寶才剛出生，消化系統尚未發育完善，建議事主待孫子大一些再餵輔食。有網友更狠批她自以為是，更有人表示如果自己的奶奶這樣做，她絕對會與奶奶抗衡。

懶理網民勸止：廣東風俗是那樣

不過事主毫不接受廣大網民的建議， 反倒稱有餵孫子吃奶粉，但吃多了熱氣，更氣憤地表示兒子和新抱都知道她這樣做，稱這是廣東風俗，之前3個孫子孫女都是這樣吃大的。

「奶粉也有吃，吃的（得）太多了，上火。」

「我怎麼對待孫子孫女，我兒子和兒媳婦知道，不用你操心，你知道個X屁，人家廣東風俗是那樣。前面那三個寶貝都是這樣吃大的，這已經是第四個孩子了，兩兒兩女。」



她的回應令網民大感無奈，更有不少人分享自己奶奶的無理行為，慨嘆老一輩自以為是。

衞生署指出寶寶出生後的首數月須全吃母乳，未能吃母乳的寶寶須吃嬰兒配方奶。（photoAC）

嬰兒有8項表現可嘗試加固

根據香港衞生署指引，出生後的首數月，寶寶須全吃母乳，未能吃母乳的寶寶須吃嬰兒配方奶。隨着身體機能成熟，將近六個月大的寶寶，大多數能夠開始進食固體食物。當寶寶有以下8項表現，便可嘗試進食固體食物：

活動能力

1. 靠椅背坐起來

2. 能抬起頭部

3. 能伸手抓物件

進食表現

1. 對食物感興趣

2. 表現出十分想吃的樣子

3. 看見匙羹便張嘴

4. 把匙羹放進寶寶的口裏時，嘴唇能合起，含着匙羹

5. 能閉上嘴巴吞嚥食物

衞生署亦指出嬰兒發展的步伐快慢各有不同，但將近六個月大時，大部分嬰兒都會有這些行為。若嬰兒已有7個月大但還未有這些表現，家長應請教醫護人員。

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