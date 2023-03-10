湯水食譜｜中醫推薦湯水黃耳南瓜黑豆栗子羹 滋陰健脾、補腎活血

想煲湯滋補身體，但又不知道煲甚麼好，不妨看看由中醫爸爸介紹的湯水食譜「黃耳南瓜黑豆栗子羹」。材料簡單，黃耳有滋陰功效、南瓜可健脾、黑豆補腎、栗子則活血。一碗湯水已具滋陰健脾、補腎活血等多種功效，簡單的材料便可以煮出美味的湯羹，適合一家大細飲用！

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



功效：

黃耳：滋陰

南瓜：健脾

黑豆：補腎

栗子：活血

（PhotoAC）

材料：

黃耳1塊

南瓜半個

黑豆20g

栗子20粒

養脾粉1湯匙

養腎粉1湯匙

雙薑粉少許

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

做法：

1. 黃耳浸8小時，浸透後撕碎

2. 南瓜焗20分鐘，取肉

3. 黑豆浸4小時

4. 栗子切粒洗乾淨

5. 將所有材料放入煲內煮2小時，最後開勻養脾粉、養腎粉及雙薑粉，放入已煲好的湯羹內便可

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

健脾滋補、生津潤肺 中醫推介石祟紫淮山日月魚湯

天氣寒冷時，很多人喜歡喝上一碗熱辣辣的湯水暖和身體。中醫爸爸推介「石祟紫淮山日月魚湯」，有健脾、滋補、生津、潤肺的功效，也富含孩子成長需要的蛋白質，適合年幼年老、虛弱、脾胃差的人士飲用。

相關文章：健脾滋補、生津潤肺 中醫推介石祟紫淮山日月魚湯

石祟魚含豐富蛋白質，營養價值高，是滋補佳品；紫淮山有健脾、益肺的功效；日月魚可以補腎益肝，杞子有明目、強身健體的作用。以下由中醫分享的「石祟紫淮山日月魚湯」食譜，份量足夠6人飲用，可以全家一起滋補身體。

（PhotoAC）

材料：

石祟魚 6條起骨

紫淮山300g （或用2湯匙紫淮山粉代替）

日月魚4支

杞子20粒

（PhotoAC）

做法：

1.洗淨石祟，起骨拆肉後，少少油煎香

2.石祟煎至金黃後，加入3L熱水

3.煲至奶白色

4.加上紫淮山，日月魚，杞子再煲2小時

5.不要用魚袋，煲完後用筲箕篩走魚骨

6.加鹽調味即可飲用；如1-2歲，不用加鹽

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》