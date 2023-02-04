湯水食譜｜中醫推介佛手五指毛桃湯 改善消化能力 脾胃虛弱必飲

睡覺時，常常胃酸湧上，喉部不適，是不是有胃酸倒流的問題？胃酸倒流會令患者出現胸口灼熱或疼痛的症狀，胃液逆流回食道，發作時會十分辛苦。胃酸倒流除了因為吃飯吃得太急，還可能受壓力和情緒問題所影響。中醫推介「佛手五指毛桃湯」，針對胃酸倒流問題，改善消化能力。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



中醫指出，如果你有以下狀況，可能因「肝氣鬱結」引發脾胃虛弱，造成胃酸倒流。

1. 脅痛

2. 腹脹

3. 泛酸

4. 曖氣

5. 大便軟泥狀

（PhotoAC）

中醫建議如果有以上問題，可以嘗試服用「佛手五指毛桃湯」。

材料：

五指毛桃 1兩

淮山 1兩

佛手 6錢

陳皮 3錢

蜜棗 4-6枚

瘦肉 半斤

水 適量

做法：

水滾後加入所有材料，煲約1小時，加少許鹽調味即可。

成人服用每星期可飲用兩次。

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

中醫認為良好的生活習慣也非常重要，例如睡前3小時不吃東西，晚餐以輕食為主，以減低胃腸道消化壓力。如病情持續，最好找中醫望、聞、問、切四診斷症，以分辨體質及病情，才能用藥治療。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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