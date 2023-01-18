湯水食譜｜健脾滋補、生津潤肺 中醫推介石祟紫淮山日月魚湯
天氣寒冷時，很多人喜歡喝上一碗熱辣辣的湯水暖和身體。中醫爸爸推介「石祟紫淮山日月魚湯」，有健脾、滋補、生津、潤肺的功效，也富含孩子成長需要的蛋白質，適合年幼年老、虛弱、脾胃差的人士飲用。
（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）
石祟魚含豐富蛋白質，營養價值高，是滋補佳品；紫淮山有健脾、益肺的功效；日月魚可以補腎益肝，杞子有明目、強身健體的作用。以下由中醫分享的「石祟紫淮山日月魚湯」食譜，份量足夠6人飲用，可以全家一起滋補身體。
材料：
石祟魚 6條起骨
紫淮山300g （或用2湯匙紫淮山粉代替）
日月魚4支
杞子20粒
石祟紫淮山日月魚湯做法：
1.洗淨石祟，起骨拆肉後，少少油煎香
2.石祟煎至金黃後，加入3L熱水
3.煲至奶白色
4.加上紫淮山，日月魚，杞子再煲2小時
5.不要用魚袋，煲完後用筲箕篩走魚骨
6.加鹽調味即可飲用；如1-2歲，不用加鹽
《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》
孩子發育慢可能是「脾虛」 中醫推介健脾「紫淮山水」
對中醫而言，「脾胃」是吸收營養的根本。如果脾胃不好，即使吃多少有營養、對身體好的食品也不會有效用，所以從中醫角度來說，「健脾」是一件很重要的事。以下介紹由中醫推介的「紫淮山水」，有健脾的功效，為大人小朋友的營養吸收打好基礎。
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中醫用以下比喻解釋「脾虛」：
1. 脾胃等於毛巾，養分等於水，進食後脾胃好像一條濕了水的毛巾。如果你有脾虛問題，就等於不夠力氣扭毛巾。
2. 水濕積著，時間久了毛巾都會發霉，即是脾胃積濕。
3. 身體吸收不到養分，因為脾胃沒有力氣去「擰」養分出來，即使吃再多營養品、補品都吸收不到，身體就不會健康，免疫力也不會高。
怎樣才知道自己有「脾虛」的問題？
小朋友：經常生病，不長肉，不長高
成人：胃口欠佳、胃脹、大便稀溏、肩和腳重聚感、病後難痊癒等
怎樣可以健脾？
每日早上飮一小杯紫淮山水，記得要暖喝！連喝14天，脾胃弱的問題會有顯著改善。「脾胃強」的話就不會再積濕，身體可以吸收到更多營養，小朋友自然長高長肉，免疫力也提升。
新鮮紫淮山水做法：
材料：
紫准山20g
生哂淮山 5g
米2g
冰糖5g
水500ml
做法：
1.洗淨材料，用真空煲煲大概4小時。
2.放雪櫃，3-4日內喝完。
注意事項：
1. 1歲以上，如果天氣乾燥，可加入小量麥芽糖
2. 3歲以上，如想增加腎氣，長高和腦部發展可加入黑豆
3. 記得不是生打碎的「生」淮山！不可直接沖泡，要先煲煮。只有「低溫熟成」，煮熟了的才可以用來沖飲品！
中醫推介復原期食療 粟米魚肚羹 健脾利濕、調中和胃
中醫認為粟米有健脾利濕、調中和胃、利尿的作用，有利於感冒的恢復，所以是一種在病癒後可以多進食的食物。中醫爸爸分享了新鮮粟米魚肚羹的食譜，不但十分美味，而且容易入口，大人小朋友都十分喜歡，適合作為復原期的食療，或在食慾下降時食用。
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新鮮粟米魚肚羹
材料：
新鮮粟米2個
南瓜粉2湯匙
天然江魚仔粉2茶匙
急凍魚肚一塊
雞蛋一隻
水1.5L
做法：
1.用刀切出粟米粒，如想有綿滑效果，可以用攪拌機把粟米粒打碎。
2.先將江魚仔粉用水煲15分鐘。
3.再放入新鮮粟米用中火再煮20分鐘。
4.魚肚解凍切粒，並用薑蔥飛水，再放入粟米湯內煲10分鐘。
5.南瓜粉用暖水開勻後，放入粟米湯攪勻，再加蛋花即可。