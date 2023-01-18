湯水食譜｜健脾滋補、生津潤肺 中醫推介石祟紫淮山日月魚湯

天氣寒冷時，很多人喜歡喝上一碗熱辣辣的湯水暖和身體。中醫爸爸推介「石祟紫淮山日月魚湯」，有健脾、滋補、生津、潤肺的功效，也富含孩子成長需要的蛋白質，適合年幼年老、虛弱、脾胃差的人士飲用。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



石祟魚含豐富蛋白質，營養價值高，是滋補佳品；紫淮山有健脾、益肺的功效；日月魚可以補腎益肝，杞子有明目、強身健體的作用。以下由中醫分享的「石祟紫淮山日月魚湯」食譜，份量足夠6人飲用，可以全家一起滋補身體。

（PhotoAC）

材料：

石祟魚 6條起骨

紫淮山300g （或用2湯匙紫淮山粉代替）

日月魚4支

杞子20粒

（PhotoAC）

石祟紫淮山日月魚湯做法：

1.洗淨石祟，起骨拆肉後，少少油煎香

2.石祟煎至金黃後，加入3L熱水

3.煲至奶白色

4.加上紫淮山，日月魚，杞子再煲2小時

5.不要用魚袋，煲完後用筲箕篩走魚骨

6.加鹽調味即可飲用；如1-2歲，不用加鹽

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

孩子發育慢可能是「脾虛」 中醫推介健脾「紫淮山水」

對中醫而言，「脾胃」是吸收營養的根本。如果脾胃不好，即使吃多少有營養、對身體好的食品也不會有效用，所以從中醫角度來說，「健脾」是一件很重要的事。以下介紹由中醫推介的「紫淮山水」，有健脾的功效，為大人小朋友的營養吸收打好基礎。

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中醫用以下比喻解釋「脾虛」：

1. 脾胃等於毛巾，養分等於水，進食後脾胃好像一條濕了水的毛巾。如果你有脾虛問題，就等於不夠力氣扭毛巾。

2. 水濕積著，時間久了毛巾都會發霉，即是脾胃積濕。

3. 身體吸收不到養分，因為脾胃沒有力氣去「擰」養分出來，即使吃再多營養品、補品都吸收不到，身體就不會健康，免疫力也不會高。

（PhotoAC）

怎樣才知道自己有「脾虛」的問題？

小朋友：經常生病，不長肉，不長高

成人：胃口欠佳、胃脹、大便稀溏、肩和腳重聚感、病後難痊癒等

怎樣可以健脾？

每日早上飮一小杯紫淮山水，記得要暖喝！連喝14天，脾胃弱的問題會有顯著改善。「脾胃強」的話就不會再積濕，身體可以吸收到更多營養，小朋友自然長高長肉，免疫力也提升。

新鮮紫淮山水做法：



材料：

紫准山20g

生哂淮山 5g

米2g

冰糖5g

水500ml

做法：

1.洗淨材料，用真空煲煲大概4小時。

2.放雪櫃，3-4日內喝完。

注意事項：



1. 1歲以上，如果天氣乾燥，可加入小量麥芽糖

2. 3歲以上，如想增加腎氣，長高和腦部發展可加入黑豆

3. 記得不是生打碎的「生」淮山！不可直接沖泡，要先煲煮。只有「低溫熟成」，煮熟了的才可以用來沖飲品！

中醫推介復原期食療 粟米魚肚羹 健脾利濕、調中和胃

中醫認為粟米有健脾利濕、調中和胃、利尿的作用，有利於感冒的恢復，所以是一種在病癒後可以多進食的食物。中醫爸爸分享了新鮮粟米魚肚羹的食譜，不但十分美味，而且容易入口，大人小朋友都十分喜歡，適合作為復原期的食療，或在食慾下降時食用。

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新鮮粟米魚肚羹

材料：

新鮮粟米2個

南瓜粉2湯匙

天然江魚仔粉2茶匙

急凍魚肚一塊

雞蛋一隻

水1.5L

做法：

1.用刀切出粟米粒，如想有綿滑效果，可以用攪拌機把粟米粒打碎。

2.先將江魚仔粉用水煲15分鐘。

3.再放入新鮮粟米用中火再煮20分鐘。

4.魚肚解凍切粒，並用薑蔥飛水，再放入粟米湯內煲10分鐘。

5.南瓜粉用暖水開勻後，放入粟米湯攪勻，再加蛋花即可。