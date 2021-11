家長不知不覺會造成的毒性壓力　7樣家長錯而不知的管教方式

在進行家長教育工作時,每當講解毒性壓力(Toxic Stress)如何影響幼兒的發展時,起初家長們的心情都是平靜的。但越聽下來,大家便會開始出現愁容,甚至越來越擔心,更有家長忍不住說:「哎呀!乜咁都會造成毒性壓力架?我仲成日咁話個仔添……」沒錯,我們可能為孩子添加了毒性壓力也不知道。

不同類型的壓力

所有壓力都有毒嗎?答案:不是。學習處理壓力是幼兒成長必要的一環。當幼兒面對壓力時,心跳、血壓及壓力荷爾蒙皆會上升。身邊成人的關懷和支持是幫助他們的關鍵,能讓幼兒嘗試克服壓力,建立承受壓力的能力。可是,如果幼兒長期、頻密地遭受強大壓力,又沒有身邊成人的支持和保護,會影響大腦的正常發育和功能,長遠更會增加罹患身心疾病的機率。這些足以損壞幼兒大腦的壓力,稱為「毒性壓力」。常見的壓力如下:

甚麼事情會導致毒性壓力?

研究顯示,童年創傷經驗(Adverse Childhood Experiences,ACEs)會導致毒性壓力。這包括:身體及心理傷害/虐待、疏忽照顧/長期被忽視、照顧者的負面情緒或精神病、家庭暴力、家庭經濟負擔。家長們可能在不自覺間傷害了子女,甚至形成了童年創傷經驗而不自知。試想想,你有試過對子女做以下行為嗎?

以上的種種為不少家長的寫照,心中希望教好孩子,但沒發現運用這些方法,在教好孩子之前已賠上他們的大腦發展及健康。要避免毒性壓力的影響,家長可以透過正向管教,為孩子建立安全感來取代以上的做法。

何謂正向管教?

簡單來說,正向管教是讓家長與子女持續地及無條件地,建立溫暖關愛、非暴力、循循善誘、相互交流的關係,正向管教亦鼓勵家長提供子女所需的指導及限制,促進子女全人成長,使他們發展成具自尊自信的人。不少學者提出了對正向管教的定義及看法,綜合來說,可概括為以下9項:

聽過不少家長說:「要是早點知道該如何做就好了!」別懊悔,只要心中銘記著愛孩子的初心,由今天起改變過來也不遲啊!

