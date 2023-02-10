善意溝通更能處理孩子行為和情緒問題 7句必學指責句轉成正向語言

讚賞對孩子很重要嗎？前幼師Nana媽媽認為鼓勵、讚賞、回應是成就強大孩子的力量！她會與孩子做情緒排毒，每晚睡覺時間進行瞓前按摩(肌膚的親近)、一起傾心事、說笑話、製話正向便貼，來與孩子建立善意親子溝通和親密親子關係。

資料授權：Nana媽媽筆記本



製造鼓勵、讚賞、回應的便貼助孩子表達感受，接納及認同自己

Nana媽媽指便貼可以由父母先寫，待孩子會模仿，然後作出主動回應。她認為便貼對親子溝通有正面效果，同時有助孩子表達感受、接納及認同自己。

Nana媽媽表示善意溝通是建立親子關係的一道橋。待孩子將來青春期的時候，就是考驗大家關係是否紮根穩健的階段。當紮根穩固，小樹才不會搖晃，媽媽更不會吹起狂風雷暴。

動怒源於一句生氣或焦急的說話？

很多時小朋友或媽媽動怒、發脾氣，都是源於一句生氣或焦急的話而起，情緒就是溝通失敗的導火線！與小朋友增進良好關係，必先保持善意溝通，才能處理往後的行為問題。

她向眾父母分享一些如何由指責語變成正向語的建議，望大家降低負面情緒和觸起情緒波動的機會，大家平心靜氣地溝通。

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1. 「你唔好喊啦/你做咩喊呀？喊係解決唔到問題架！」可以轉化為「️做咩事唔開心？可以話俾媽媽知，媽媽係度」

2.「唔洗驚！有咩好驚呢？要大膽d，人哋都唔驚！」可以轉化為「媽媽係度支持你，我哋可以試吓，等你有信心再做！

3. 「你可唔可以快啲？點解你咁慢架？你究竟幾時先做呀？」可以轉化為「雖然媽媽會等你，但都希望你可以準時完成好你的事情，你應該可以做到，得唔得？」

4. 「你同我收聲！我數123你再唔收聲，你就……」可以轉化為「媽媽可以俾5分鐘你冷靜，我聽到你的想法，我先可以幫你！」

5. 「你係咪無耳仔聽我講嘢？」可以轉化為「如果耳仔聽唔到媽媽講嘢，不如我哋今日用手語溝通，耳仔可能想放假！(如果媽媽講嘢聽唔到，我以後寫紙仔俾你，你同媽咪講嘢，你都要寫字俾我)」

6. 「而家幾多點？你仲唔瞓覺，想聽日遲到？」可以轉化為「我想你聽日有精神，今晚發個好夢，所以你而家要快啲睡覺，聽日話我知發左咩夢，我又話俾你知好無？(可以作個搞笑夢同小朋友分享)」

7. 「你快啲做功課，唔係唔洗指意睇電視/打機？」可以轉化為「媽咪同你一樣超唔鍾意做家務，但做完可以休息！功課幾時做都係要做，快啲做完輕輕鬆鬆有得自由睇電視/打機」

每天親密小舉動有助促進親子關係

❤️每晚同小朋友分享一件開心/不開心的事(做感恩，也做反思)

❤️每日稱讚孩子最少3次

❤️每日抱抱孩子最少2次

❤️每日多謝孩子3次(佢願意幫助家務、願意合作、願意關心你、就算很簡單替媽咪拿杯水，也可說：「你真係好照顧媽媽，你倒俾媽咪最好飲；幫媽咪抹枱，你真乖，咁媽咪無咁辛苦。」)

《本文獲Nana媽媽筆記本授權轉載》



作者介紹：前幼師Nana媽媽，育有兩名9歲及6歳半兒子，曾經為照顧家庭而面臨情緒崩潰，更一度患有抑鬱症。最後藉著信仰，使她疏理情緒以及調節心態，並開始網上撰寫育兒心得，望能與同路人互相支持。