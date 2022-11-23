照顧SEN孩子勿以同齡童能力作標準　過來人教最重要是抱持1種心態

不同性格的家長得知孩子有特殊教育需要（Special Education Needs, 簡稱“SEN”）後，都會採取不同方式應對和幫助孩子。不過普遍家長遇到的困難和挫敗，往往源於看不到自己的付出有成效。EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享了她們照顧SEN孩子的做法和心得，其實照顧有特別需要的孩子，最重要一環是家長改變的心態。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



Minnie的兒子今年17歲，4歲時被診斷出患有專注力不足、亞氏保加症及讀寫障礙。Angie的兒子現年9歲，3歲時被診斷出患有專注力不足、亞氏保加症。

Angie當初得知兒子有SEN後，頓覺晴天霹靂、難以接受。及後開始不斷搜集資料，並帶兒子接受治療。她曾聽說小朋友長大後會好些，但卻因此感到沮喪：「為什麼要大一些才會好？要等到什麼時候？等到天荒地老？」。不過後來了解到孩子的確需要時間來按他的步伐成長。其實最重要的是家長調整自己的期望。

Angie（左）和Minnie（右）拍攝影片分享SEN媽媽的心路歷程。（圖片由受訪者提供）

勿以社會、學校期望衡量孩子

她指有ADHD的小朋友在執行功能方面，比同齡小朋友發展遲緩1至3年，所以主流學校按年齡分年級，用同齡孩子的能力來要求ADHD孩子，其實是絕對不切實際的：「作為SEN家長，我學習到放低社會及學校給予對小朋友的期望。如實地接受他就是他。」

明白SEN孩子能力很重要

她分享了一次令她有所體悟的經歷。有次一家趕住出門，Angie請兒子幫妹妹梳頭，想著梳頭對當時9歲的兒子來說應算容易。怎料出門時發現女兒少了一束頭髮，於是立即動怒責怪兒子無故剪掉妹妹頭髮。回家後，她在地上拾到一條纏著頭髮的綁髮橡筋，才得知原來妹妹想哥哥幫她綁髮，又有很多要求，但兒子的手指的小手肌肉協調較弱未能做到。有ADHD的孩子較為性急，加上情況趕急，最後他不慎把妹妹頭髮纏繞一起，情急之下便剪掉那束頭髮。

家長應放下不合理期望

Angie了解到原來是自己對兒子有不合理的期望。她沒想到讓兒子梳頭，最後竟在妹妹的要求下變成綁髮。當時Angie有很大情緒，沒有深究兒子行為的背後原因。她反省後了解到明白孩子的能力很重要：「我發現自己要慢下來，陪伴小朋友，對他的期望是一次放低、再放低。真實認識他在不同狀態之下，他的需要是什麼，或者他可以做到什麼。」

她留下了那束頭髮警惕自己：「當我炆憎問為何兒子做不到時…都是再提醒自己：『他就是他，他是獨特的』，真心認識他能做什麼，未能做到什麼。儘管我學習放低期望，其實實際運作時是很難做到。」

Angie留下了那束頭髮警惕自己。

不同家長有不同應對方式

Minnie有不同的經歷。她最初得知兒子有SEN問題時，聽醫學術語聽得一頭霧水。她與Angie不同，沒有搜集文獻，而是四處詢問他人，了解別人的經歷和經驗。後來她為兒子找到一位患有ADHD及讀寫障礙的老師。

等待孩子按自己步伐成長

老師從SEN的親身角度建議Minnie放低期望，耐心等待孩子按自己的步伐成長：「小朋友的腦袋，部門與部門之間線路還未接通。你只需要給小朋友一些時間，讓這些線路接通就可以了。這一刻做不到，不等於永遠都做不到。」

Minnie有次教兒子寫「接」字，教他先寫「扌」邊，再寫「立」字，下面寫「女」字。很多同齡的孩子都懂得寫，但她的兒子卻未能做到，直到讀六年級至到升中一時才能做到：「其實小朋友今天做不到，他朝有一天是一定會做到的」。

影片來源：

我是如何照顧有特殊需要的孩子１

我是如何照顧有特殊需要的孩子２

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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