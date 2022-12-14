SEN｜過來人分享如何面對SEN小孩的固執 最終發現沒有做不到的事

正所謂養兒一百歲，長憂九十九。EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享了她們照顧SEN孩子時，孩子的固執事件，她們分享了頗有效的處理方式。家長們可以當作參考，望與孩子以平和方式疏導情緒，免得破壞親子關係。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



Minnie是出道17年的SEN媽媽，而Angie則是出道10年SEN小孩的媽媽。這次她們要分享如何面對SEN小孩的固執，過程中也引起不少煩惱和憂心。到底如何處理會比較好呢？

SEN小孩出現固執行為一度未能自理

Angie回答「現在還在擔心孩子固執問題」，因為ADHD小孩自理能力比較慢，在日常生活當中，他對執拾行為或者自理行為也不是太在行。例如他會任意放置東西，吃食物後會原地掉下包裝紙，而不是放進垃圾箱。

以上行為使她憂慮未知的情況：「如果我兒子要被單獨隔離怎麼辦？」，她說能想像到兒子酒店房間會很混亂，例如倒瀉東西不會處理、衣服更會散落一地、不洗澡、不洗頭等等。這種「不理性的擔心」頓時浮現於她的腦海之中。

對生活習慣的固執問題令家長十分苦惱

Minnie說兒子有一份固執，使她頭痛不己。兒子很喜歡一套超人衣服，心口有"S"英文字眼，背後更連著一件披肩。他要求每天也要穿這件衣服，不過洗滌後只有一天時間未能乾透，但兒子卻堅持每天也要穿，更一度大哭堅持所想。

當時她未能與孩子溝通，同時未能了解他堅持背後的想法。最後只好買七套同款衣服，她還記得當時外出要經常跟別人解釋「佢有換衫的，件衫有七套，佢好乾淨的」，生怕別人會以為兒子很骯髒，每天也穿同一套衣服。

對聲音或觸感比較敏感 長大後仍然抗拒剪髮行為

Minnie說另一件使她頭痛的事，就是兒子未能接受理髮。只要剪刀放近一點，或剪刀發出剪聲和電剪刀聲音都令孩子敏感非常。「這是很常見，是關乎感統問題，對聲音或觸感比較敏感，剪頭髮對他來說可能是一件很有挑戰的事。」Angie補充。

Minnie 形容兒子剪髮簡直就是一場大角力：「他不停躲起來，避開剪刀，某次更被髮型師罵」，面對這種情況，她只好盡力去哄孩子。Angie 對這場角力也深感煩惱，直言曾為孩子轉了多位髮型師，最後才找到一位耐性較高的能夠配合孩子需要。她更形容髮型師每一個動作也需要有緩衝時間，使孩子感到安全並慢慢地習慣這行為，直至孩子長大些才能縮短理髮時間。

Minnie 兒子即使已到17歲之齡，仍然拒絕剪髮。不論是安排到髮廊或是爸爸親自動刀，他依然拒絕剪髮。直到有一次，他的頭髮過長遭學校出信通知，如不剪頭髮便拒絕讓他上學。Minnie 憶述某天學校門口的訓導主任以儀容問題為由，一度拒絕他進入學校，訓導主任說：「你可以選擇剪頭髮或是不上課」，兒子才願意到學校附近快剪然後回校上課。

家長最終發現 原來沒有做不到的事

此時，Minnie才發現擔心很多事情都是多餘的，隨年紀增長，兒子已經知道要為自己行為和選擇作出承擔：「今天做不到，不代表以後做不到」，原來他會有一天自己去快剪的。



所以她們向各位父母寄語：「無論你在生活上碰到甚麼問題也好，請記着這金句『今天做不到，不等於他永遠做不到，希望總是在明天』」！

影片來源：SEN媽媽分享 如何面對小朋友的固執行為

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

點擊即睇「2022聖誕親子好去處」↓↓↓