奧斯卡｜奇異女俠玩救宇宙劇本有多神？為媽媽們發聲卻仍有一缺陷

神片《奇異女俠玩救宇宙》（台譯《媽的多重宇宙》），除了有大開的腦洞、華麗的視覺效果，這部電影到底想說甚麼？看看半寧布衣的影評分析：「在一切可打破的當代，我們對母親的想像，是不是仍過於單一？」

（內有劇透，請斟酌閱讀）



楊紫瓊曾說，慶幸自己能接到這樣的角色，又可惜自己這麼晚才接到這個角色，這麼晚才讓觀眾知道，自己除了會武打還有更多可能。

我倒是覺得，《奇異女俠玩救宇宙》也很幸運，能遇到楊紫瓊這樣的演員：

有明星的氣場，讓人一眼即知這個滄桑的中年婦女殆非凡人；豁得出去，一位大明星混跡腥羶色屎尿屁的笑料而面不改色；又能演，她的動容與受傷，口是心非和心馳神往，只要一個停頓一個抬眼，妳就明白。

然而，去除演員本身的令人驚艷，去除大開的腦洞、華麗的視覺效果、起伏有致的電影節奏，讓我們回歸到這部電影說了怎麼樣一個故事。

我感覺到，在這樣一個一切可解構、可打破的當代，我們對母親的想像依然如此桎梏又單一。

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母親日常：Everything , everywhere, and everyone, but yourself

故事開始於一個洗衣店老闆娘秀蓮，焦頭爛額的報稅季最後一天。

她的父親要作壽，她的獨女想向外公出櫃，她的丈夫想離婚，而稅務員想證明她逃漏稅，收走她唯一資產的洗衣店。

當一個母親試圖事事周全時，我看見的是她的家人依舊沉浸在各自的情感需求裡，沒有一個人掙扎着離開自己的情緒泥淖。伸出手，協助她將這微小卻紮實的小宇宙撥亂返正。

除了秀蓮，沒有人嘗試幫助和支持這個家庭的運轉。每個人關心的都是自己，只有秀蓮，她無暇關注自己。



當秀蓮的小宇宙近乎天崩地坼時，來自平行宇宙的老公（ɑ 威門）穿越而來，希望她可以拯救整個宇宙免於反派的荼毒。在她經歷一系列宇宙跳躍同時，她學會了許多平行世界的自己的技能，包括武打女星的工夫、鐵板師傅的耍刀、三文治人的甩廣告牌。

她終於能藉此擊敗反派、拯救世界、家庭也重歸於好。女兒成功出櫃並獲得媽媽主動地求和，丈夫獲得妻子的溫柔與愛意，那猜猜秀蓮自己得到了甚麼？

她得到了重新報稅的機會！！！

繞了一圈，我們給一個拯救了世界的女俠最好的報償，是透過平行世界的自己（換言之，還是她自己）來圓滿一個家庭。彷彿從頭到尾，家庭都僅僅是屬於母親的責任。

要當一個好媽媽、好妻子，有多難？

電影不僅把英雄旅程最後的獎賞歸給和樂的家庭、把英雄的成長解讀為「如何讓家庭成員更和樂」，更試圖挖掘母親在經營家庭中的失誤和失能，如何造成巨大的幾乎不可逆的後果：那個擾亂整個宇宙的反派，是沒有得到媽媽的愛與尊重的女兒黑化而成的。

她找不到人生的意義，擾亂了一個又一個的宇宙之後，找到洗衣店秀蓮，決定跟她一起毀滅自己。

我以為母親緊緊擁抱住女兒、阻止她傷害自己是電影期待的解答，殊不知擁抱並不夠，妳得讓她走，即使她面前是萬丈深淵、是宇宙黑洞，妳也要放手並尊重。

在劇情設計上是很創新，作為一個女兒看了覺得很暢快，但同時也深深覺得：要當好一個媽媽，真的好難。

編導不但期望秀蓮做一個超棒的媽媽，還要做超完美嬌妻。

丈夫威門人生中最大的難題是甚麼呢？不是生計無所着落、不是報稅有夠逼人，而是太太沒有撥出時間給他愛與柔情。畢竟在一家人去稅務局想方設法成功報稅保下洗衣店時，他還有閒心羨慕旁邊夫妻的耳鬢廝磨。

威門當然可以渴望愛的交流，但情節安排上並沒有讓威門為了換得妻子的柔情彎下腰、伸出手，幫忙解決這些總是把妻子從夫妻關係之中拽走的日常庶務。比方說幫忙煮個飯，幫忙整理個單據，或者好好服務客人，而不是和客人旁若無人地在店裏跳舞。

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裁紙刀砍的不是你，你能不能過來擋一刀？

根據電影世界觀，每一個平行世界都是你下了一個決定的分支。因此，每一個平行的自己其實都是一部份的自己。



我相信威門有迷人的地方。武打明星世界中那個憂鬱而有錢的成功威門，和冷靜明快、引領秀蓮開啟多重宇宙的 ɑ 威門，都是洗衣店威門的一部分。當 ɑ 威門倒在秀蓮懷中，說出臨終遺言，秀蓮眼中的愛與遺憾，比起全片最末和丈夫的親暱更為真誠和動人。

洗衣店威門有值得愛的地方，但戲裏並沒有給他足夠的篇幅展現他的魅力，相反地，他只是不斷生產出一些，看似合理，但對現狀沒有幫助的名言佳句，卻期待秀蓮要照單全收。

比方說，當秀蓮被一堆人圍攻時，他長篇大論地表彰自己的優點是與人為善。這一個場景被設置為關鍵的劇情轉折，那一個洗衣店秀蓮，終於回望自己看似失敗的一生的時刻，發現威門跳脫傳統好丈夫標準之外，那每一個溫柔而可喜的面貌。

然而，當秀蓮試圖解消刻板印象、重新定義丈夫的價值時，她面對的是十數個，握有武器的敵人正磨刀霍霍，而她的丈夫則躲在遠處，喊着要她不要傷人。

裁紙刀砍的不是你，你倒是說得輕鬆啊！你倒是過來擋一刀啊！



這段情節處理得非常漂亮，秀蓮依舊解決了問題，而且完美對應反派的手段。當反派輕鬆穿梭各個宇宙，選取最大的破壞力來傷害對面的人，秀蓮也穿梭各個宇宙，找尋她的對手在每一個宇宙中，最快樂的那一個片段。

因此他們各自懷抱自己的珍寶，無暇再作惡。這也呼應了秀蓮想起洗衣店日常中，每一個微小而可愛的瞬間。

可是，這段對戰無疑再現了洗衣店秀蓮的日常情境：她的家人每一個人都有各自的堅持、每個人說話都很有道理，但把手弄髒、紮實應對日常每一個瑣碎，和令人厭煩的細節的，依然是秀蓮自己。

秀蓮的家庭生活固然有許多微小可愛的瞬間，但我同時也想問：如果一個人一生唯一的價值，是靠家人每一個微小而可愛的瞬間而匯聚成的，那她自己在哪裏呢？

如果今天她的父親拋棄她、丈夫離開她、女兒不理她，那洗衣店秀蓮就沒有價值了嗎？而電影對洗衣店秀蓮價值的形塑，又完美再現出傳統觀念裡，對媽媽的期待和想像：大家都好，我就好。

把價值建立在家人身上沒有問題，但拜託不要總是這樣，不要總是媽媽才這樣。



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我們一起報稅，一起養育女兒？

武打女星世界的秀蓮，因為年輕時拒絕與威門私奔，結果兩人都成為事業有成的中年人。威門說，雖然妳總是傷我的心，但如果還有來生，我依然願意與妳一起報稅、一起養育女兒。

但看過洗衣店宇宙的我們都知道，不，威門不會。或者該說，他並不需要會。

當秀蓮跟女兒抱怨「你父親又在提油救火」、「他總是這樣把事情搞砸」時，我們在「又在」、「總是」之間裏看到電影裡那省略的許多年，秀蓮如何一次次收拾殘局、一次次對丈夫失望，最後把自己鍛鍊成無所不能的、家庭事業團團轉的陀螺。

成為一個緊繃的母親，丈夫抱怨「妳總是被許多事情拉走」、女兒說她「令人傷心又令人緊張」。我甚至可以想像，如果丈夫伸手碰觸桌上的報稅單據，秀蓮可能會一掌打開叫他不要碰。

但那並不是出於強勢或專斷，而是無數次失敗經驗後，總結出來寧願自己一肩扛下的承擔。



所謂一起報稅、一起養育女兒，說到底，其實是「我們一起，妳報稅、妳養育女兒」。

可惜的是，在視覺效果無比華麗的一連串宇宙跳躍後，電影提出的最終解方是：只要秀蓮改變自己，學習尊重女兒，撥出時間來給予丈夫愛與柔情，整個家庭就會和樂融融。

甚至連她古板的、嫌她沒出息的、因為她與威門結婚就幾十年不認她的父親，都只因為她崩潰後一頓自我厭棄和反省的大吼之後，就會變成一個開明體貼的人。原來這麼多年，秀蓮夾在古板父親和新潮女兒之間的左右兩難，只是因為她沒有勇氣承認自己的混亂、沒目標和一無是處嗎？

當秀蓮經歷了各個宇宙的歷練和挑戰、經歷自我與事實的衝突和潰散，電影來到最終高潮，她終於勇敢面對自己的父親，她說了甚麼呢？她把一切的錯誤歸到自己的無能，而把人生的意義和價值，歸給了自己那個體貼、善良、溫柔的伴侶？！

即使，她明明是這整部戲最腳踏實地、邏輯清楚、最為自己的選擇負責任的人。



看完電影，我想回家擁抱我的媽媽

這部電影，敢於讓楊紫瓊跟拿着兩條陰莖的反派近身相搏，敢於讓西裝筆挺的白人男性在大螢幕插着肛塞作戰，但依舊怯於破解神聖母職的敘事。

說到底，母親還是該要上敬老、下愛幼，給予家人各種情緒價值，還必須處理報稅，和管洗衣店這一切日常繁瑣的庶務。劇情暗示着，只要母親持續反思、成長、調整，就能收穫一個和樂的家庭。而和樂的家庭，就是一個平凡的中年婦女最大的價值所在。

如果這部電影的安排上有甚麼地方，是得以讓人停止要求母親，而轉而體會她們的艱難，大概是以下這一點：

連楊紫瓊，都要聚集三千世界的自己最優秀的技能，才能做好一個母親。想想我們對一個好媽媽的要求，有多苛刻。



在破除掉這部電影炫目的聲光效果之後，我渴望將主導權還給作為母親的秀蓮。在忙碌混亂的日常中，她不禁駐足、抬眼，凝望電視機中翩翩起舞的電影主角。那一刻，我相信在她內心深處，一定有着自己的想望、自己的目標和自己的價值。

我們可不可以把母親還給她們自己？她們也許會失敗、會犯錯、會傷害到家人，但那沒有關係呀。

反思、成長、調整和包容不是母親的專利，而是每一個家庭成員，都該為之努力的事。



就讓我們像母親總是敞開手臂那樣，也敞開胸懷面對她們，告訴她們：「做妳自己，妳已經足夠好了。」

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：為你挑片｜《媽的多重宇宙》集合三千楊紫瓊，才能做好一個媽媽，我們對媽媽的要求有多苛刻？】