妊娠｜美國媽嘗試4年終成功懷孕　孕期竟因1原因導致牙齒腐爛蛀黑

不少人的夢想是建立自己的家庭並生小孩，更不惜付出龐大付價。美國一名媽媽分享自己的懷孕經歷，她努力了4年後終於成功造人並生下女兒，但她在懷孕期間有嚴重孕吐，更因此影響牙齒健康，導致整排牙齒蛀爛變黑。



日前美國一位30歲媽媽Marissa Greene，於網交平台TikTok發布了一則標題為「我生命中最脆弱的時期」（most vulnerable time of my life）的影片，分享她的孕期經歷。Marissa指她曾在4年間努力嘗試懷孕，最後終於在2年前如願懷孕並誕下女兒，但後來她的牙齒卻有嚴重問題。

因孕吐導致牙齒腐爛蛀黑

Marissa懷孕時身體受荷爾蒙影響，牙齦、牙齒變得比較敏感。當時她有嚴重的孕吐問題，孕吐時酸性的嘔吐物侵蝕了她的牙齒外層，久而久之影響了她的牙齒健康，她憶述當時連刷牙都會痛。此外，她更指自己有乳糖不耐症，因此未能攝入足夠的鈣質，種種因素都令她的牙齒問題越來越嚴重。但是由於疫情嚴峻以及懷孕的關係，她沒有及時就醫，直到誕下女兒後才求醫，但她牙齒狀況已嚴重惡化。

她分享了數張相片，從相中可見她牙齒的牙釉質腐爛，更有蛀牙問題，牙齒開始發黑，她指當時因此感到非常困擾，更自卑得不敢張開口。後來Marissa求診後換上了假牙，終於能重拾自信，不再受牙齒問題影響。她更公開了換上假牙前、後的照片，希望警惕其他孕婦要有心理準備面對妊娠副作用。

懷期易患３大口腔疾病

衞生署口腔健康教育事務科列出了3項懷孕期間容易患上的口腔疾病成因、徵狀及治療方法：

妊娠期牙齦炎



成因：懷孕期間，孕婦的荷爾蒙分泌會有所改變，如果孕婦沒徹底清潔口腔，孕婦的牙齦（牙肉）就容易對牙菌膜中的細菌所分泌的毒素產生過敏反應，變得紅腫和容易出血，這現象稱為「妊娠期牙齦炎」。

徵狀：牙齦紅腫及刷牙時牙齦容易出血。

預防及治療：起床、睡前用含氟化物牙膏刷牙，並用牙線徹底清除牙菌膜就可以預防「妊娠期牙齦炎」，亦可促進輕微的牙齦發炎自然痊癒；孕婦可於懷孕期第四至第六個月往見牙科醫生並接受洗牙。這段期間，胎兒的情況較為穩定，準媽媽接受治療時也比較方便。

牙齒敏感



成因：懷孕期間，孕婦可能偏吃甜酸食物或容易嘔吐，這些酸性東西會直接侵蝕牙齒外層（琺瑯質），使內層（象牙質）外露，造成「牙齒敏感」。

徵狀：如果孕婦沒有蛀牙或牙髓炎，不過在刷牙、用牙線，進食冷、熱、甜、 酸等食品時卻感到牙齒刺痛，那就表示牙齒可能已經出現敏感情況。

預防及治療：避免進食甜酸食物。請教牙科醫生及接受適當的治療。

蛀牙



婦女懷孕時，胃口可能會改變，喜歡吃甜酸的食物，吃喝的次數亦變得頻密，患上蛀牙的機會就可能增加。

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