懷孕｜陀一胎重22磅？營養師分享四大陀B秘密 輕鬆做到肥B不肥身

很多孕媽都擔心嬰兒不夠營養，於是透過進食多種補身及有益食品來補充身體所需營養。若錯誤選擇充飢食物，隨時引致肥胖，變相肥B同時增磅。而且陀一胎會重22磅(即是10KG)，到底如何做到肥B不肥身？最近營養師分享四大陀B秘密，令媽媽身體不易水腫，同時保證嬰兒體重適中、健康。

（受訪者：吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會) ）



肥B不肥身原則一：只吃對自己有益的食物

部份人因懷孕對體重管理意識轉為薄弱，宜先了解懷孕產生的反應 ，繼而作出正確選擇。例如遇到孕吐、害喜情況，孕婦總會吃餅乾、小食來舒緩噁心感覺；嗅到飯菜味道後沒有胃口，當回復胃口時卻選擇吃零食；孕婦對於味道選擇有所轉變時，轉向吃濃味食物。以上的例子都是孕婦沒有管好「口」亂吃食物，如果能夠選擇吃對的食物，例如有益而低卡食物，便能輕鬆管理體重問題。



肥B不肥身原則二：注重熱量汲取

處理害喜情況，如選擇吃小食來舒緩情況，宜注意份量和食物選擇。如果吃餅乾，既無益又高卡，更有機會造成熱量汲取過量問題。

肥B不肥身原則三：宜重質不過量

部份孕婦會選擇多吃、多喝，望嬰兒能夠多吸收各類營養。加上家人也會煲湯水進補，認為孕婦肥些也不要緊，最重要是嬰兒多吸收。其實進食應該注重質素重於量，不是進食次數多就是好。孕婦應與家人商量進補的需要，協定進補次數和份量，不應大食大喝。

肥B不肥身原則四：產前心理輔導

懷孕媽媽擔心自己變胖，同時又會擔心BB體重不足、為BB出世作準備而擔心緊張，這種種心理壓力也會影響肥胖問題。營養師Kathy指，為孕婦提供充足心理輔導及實際幫助，助她輕鬆過渡面對新轉變的心理關口。

《本文受訪者為吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)》

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會) 「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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