Patrick Sir《開卷》檢討家人關係幾度落淚 提醒勿因事業忘記家庭

林溥來（Patrick Sir）、何泳芍（Honey）、伍韻婷和布樂文在J2的綜藝節目《開卷》一集中，分享了《請照顧我媽媽》這本韓國小說。眾主持透過這本小說分享了自己和家人的生活點滴，更反思與家人相處之道，在節目中幾度落淚，感動了不少觀眾。



Patrick Sir表示童年對自己媽媽的記憶是「永遠不會離開廚房」

《請照顧我媽媽》在韓國銷售超過兩百萬本，故事講述媽媽有一天突然失蹤了，四兄弟姊妹和爸爸一起尋找媽媽，卻發現自己不太了解媽媽的故事。Patrick Sir回憶童年時對媽媽的印象，與很多人一樣都是「永遠不會離開廚房」。尤其是一些比較傳統家庭的媽媽，媽媽就等於廚房。

Patrick Sir與媽媽。（圖片來源：Facebook Patrick Sir）

人太重視誓言 會錯過告訴媽媽你有多愛她的機會

提及到故事中有一情節是主角的哥哥發誓跟自己說日後一定要給媽媽幸福時，Patrick Sir開始有些眼濕濕：「自己從小開始看到爸媽常常為了錢（頻撲），就會很想成功。」他反思，但正因為人太重視誓言，導致錯過了告訴媽媽你有多疼她、愛她的機會。

人向事業衝刺時 很多時候會忘記了家庭

說到故事中媽媽經常大包小包，帶著湯之類的東西長途跋涉地送去給孩子，Patrick Sir又有些哽咽：「以前我搬出去住，媽媽常常拿一壺壺的湯過來，我回去喝不就行了……她的支持就是這種『我可以支持的就支持、會盡力做』。」Patrick Sir表示想介紹這本書就是希望大家可以跳過（遺憾）那一部分，因為人向事業衝刺的時候，很多時候會忘記了家庭。